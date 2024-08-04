「老可愛91特展」 劉興欽：漫畫不能教壞孩子

漫畫大師劉興欽（左）認為，漫畫要像課本，不能教壞孩子，課本要像漫畫般活潑，吸引大家看。（記者廖雪茹攝）

2024/08/04 05:30

〔記者廖雪茹／新竹報導〕「漫畫必須像課本，不能教壞孩子，課本則要像漫畫般活潑，才會吸引大家看。」高齡九十一歲的漫畫大師劉興欽，昨在《老可愛 劉興欽國寶大師九一特展》開幕茶會分享他畢生的信念。

劉興欽九一特展即日起至十月卅一日在新竹縣竹北市新瓦屋客家文化保存區的匯客市藝文設計展出，昨天開幕茶會，劉興欽親自帶領大家走入他的漫畫世界，策劃人賴源欽邀請新竹縣長楊文科和兩位前縣長林光華、邱鏡淳一起致贈「華人之光」獎牌給劉大師。

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劉興欽說，凡事不能違背道德，要符合真善美。從事藝術工作要有道德觀，必須傳承，這也是他一直用漫畫來紀錄台灣生活的原因。

楊文科表示，劉興欽大師的阿三哥、大嬸婆等漫畫角色風靡全球華人圈，實在了不起。客家人和台灣社會是從窮苦中奮鬥打拚出來的，就像劉興欽大師的民俗畫作，反映客家人生活習俗文化。新竹縣正籌建美術館，希望劉興欽老師的作品能做為鎮館之寶。

這次特展展出劉興欽漫畫手稿、民俗畫及小品創作等四十幅作品及七十本珍藏漫畫書，展覽期間，劉興欽準備親簽限量的藝術微噴作品，讓粉絲收藏，還可預約策劃人賴源欽解說導覽。詳情可參見「匯客市藝文設計（質．野餐）」臉書粉專。

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