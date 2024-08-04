竹縣「魔力爸爸」陳勇明、王首民 給寄養童溫暖

陳勇明先生（右三）偕妻投入寄養家庭服務，共照顧過11名寄養孩子，其中有3名嬰兒，讓他成為寄養界的「超級奶爸」。（記者廖雪茹攝）

2024/08/04 05:30

〔記者洪美秀、廖雪茹／新竹報導〕新竹縣、市昨表揚模範父親，縣長楊文科、代理市長邱臣遠感謝所有偉大的父親守護家庭、貢獻社會，祝福爸爸們：「父親節快樂。」

竹市「熱力爸爸」呂正祥 自然農法種米釀「竹塹酒」

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新竹市表揚一百七十六名模範父親。其中獲「熱力爸爸」表揚的呂正祥，採自然農法種植好米，還花費三年釀出新竹第一道純米威士忌，以新竹城隍廟為酒標，取名「竹塹酒」，今年在舊金山烈酒大賞奪銅牌；他將所種的米送給弱勢家庭，更發起舊城區和中央商場復興行動與推廣，是結合士農商專長的典範。

竹市原住民權益促進會推薦獲表揚的莊鎌銘，以木工技藝養家糊口，三位兒子也繼承技藝。

竹縣表揚模範父親代表共十九人。其中，獲「給力爸爸」表揚的五峰鄉原住民陳志強，雖然長期洗腎，經常嚴重抽筋，仍忍著身體的疼痛，從事鐵工，照顧母親並獨力扶養一雙子女，子女分別在棒球和彩妝領域表現優異。

另表揚兩位「魔力爸爸」。陳勇明偕妻於二○一三年投身家扶中心寄養家庭行列，迄今照顧過十一名政府安置的寄養孩子，當中有三名嬰兒在他的細心呵護下茁壯，讓他成為寄養界的「超級奶爸」，陳勇明也認養經濟困頓的孩子就學，盼透過教育來改變他們命運。

王首民凡事都能使命必達，由於妻子任職身障者機構，他偕妻投入身障寄養家庭，寄養童就學、飲食、休閒娛樂皆親力親為，享受擔任爸爸、媽媽的天倫之樂。

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