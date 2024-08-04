逾千教保員上街 爭取比照教師權益

為爭取公幼教保員比照教師權益，全國幼教產業工會昨號召全台逾千名教保員走上街頭。（記者楊綿傑攝）

2024/08/04 05:30

提申訴救濟、提高偏鄉加給

〔記者楊綿傑／台北報導〕為爭取公幼教保員比照教師權益，全國幼教產業工會昨號召全台逾千名教保員走上街頭，要求教育部正視申訴制度、私幼服務年資採計、提高偏鄉及學歷加給等十二項訴求。教育部表示，將依據工會訴求進行研議及處理，也對教保員對台灣教育的付出、維持教育品質的穩定，表示感謝。

教部承諾研議優化福利

幼托整合之後幼兒園內有教師、教保員，但二種身分的權益福利不一致，昨天千名來自全台各地的教保員頂著高溫聚集自由廣場，沿中山南路遊行到教育部大門口，手舉「教保要平權，權益要健全；教保無歧視，福利要一致」標語表達訴求，過程中有與會者中暑送醫。

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全國幼教產業工會理事長許文菁表示，近年來公幼的工作與責任一再加重，但待遇相關條件沒有相對提升，為服務家長托育需求，寒暑假課後還增加。全國公幼教保員約有七千名，約一千五百名到現場，比例很高，對不合理職場環境受夠了。

許文菁提到，工會成立近四年來不斷收到特休被擋假、主管開會公審、休息時間被趕出教室、年終考核待遇不平等等申訴，但不像教師有充足申訴救濟管道。

在偏遠山區工作的A教保員表示，剛任職的時候發現無偏遠加給，在全國幼教產業工會爭取下才獲得偏遠加給，感嘆教保員權益福利差人一等。H教保員有碩士學歷，但感嘆待遇與幼教師不一致，也沒有國民旅遊卡。

教育部國教署組長王慧秋表示，近幾年已數次調高教保員薪資、提高教保費、增加薪資級距，將持續優化待遇及福利，並積極改善考核制度；目前教保員遷調制度及職前年資採計等，雖已優於勞基法規定，但將與地方政府再審慎研議。

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