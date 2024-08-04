為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

創場121年慶 農業部茶改場發表新品「台灣橙茶」

農業部茶及飲料作物改良場至今有121年歷史。（記者黃政嘉攝）

農業部茶及飲料作物改良場至今有121年歷史。（記者黃政嘉攝）

2024/08/04 05:30

〔記者黃政嘉／桃園報導〕農業部茶及飲料作物改良場昨辦「越雙甲‧慶周年／智慧、多元、創新」創場一二一年慶祝活動，發表最新製程茶類「台灣橙茶」，票選命名該場首個台灣商用茶新品種「台茶廿六號」名稱為「豐鶴」，並頒獎表揚「茶產業傑出貢獻獎」得主「紅烏龍推手」吳秋伶等六人。

可機械採收、省工、低碳

茶改場長蘇宗振表示，「台灣橙茶」是新製程茶類，可用機械採收茶菁後，經過重萎凋、適度炒菁、揉捻，讓形狀漂亮，滋味又能出來，再經控制發酵，此製程具技術簡單、省工、低碳等優點。

此外，「台灣橙茶」具花果香、口感清爽圓潤，泡出來的茶湯水色有點杏黃，所以取名台灣橙茶，很適合往精緻茶發展，評估極具市場性。

台茶廿六號命名「豐鶴」

台茶廿六號命名活動，由現場民眾試飲後票選，最後由育種團隊之一林祐瑩命名的「豐鶴」勝出，她說「豐鶴」意指香味怡人、用途多元且豐產，茶芽直立如同紅鶴展翅高飛一般。

農業部政務次長胡忠一也頒獎給各茶產業傑出貢獻者，包括「埔中茶傳統工藝傳承者」陳仙如、「鹿谷烏龍茶文化保存者」蘇文昭、「紅烏龍推手」吳秋伶，及已故「茶界宗師」林馥泉、「名間埔中茶保存者」陳茂淳、「四季春發現者」張文輝，後三者由家人代領。

農業部茶及飲料作物改良場昨辦「越雙甲‧慶周年／智慧、多元、創新」創場一二一年慶祝活動，發表最新製程茶類「台灣橙茶」。（記者黃政嘉攝）

農業部茶及飲料作物改良場昨辦「越雙甲‧慶周年／智慧、多元、創新」創場一二一年慶祝活動，發表最新製程茶類「台灣橙茶」。（記者黃政嘉攝）

農業部政務次長胡忠一（右4）與茶改場長蘇宗振（右3）頒獎表揚「茶產業傑出貢獻獎」得主「紅烏龍推手」吳秋伶等六人，包括3位得主家人代領。（記者黃政嘉攝）

農業部政務次長胡忠一（右4）與茶改場長蘇宗振（右3）頒獎表揚「茶產業傑出貢獻獎」得主「紅烏龍推手」吳秋伶等六人，包括3位得主家人代領。（記者黃政嘉攝）

農業部茶及飲料作物改良場昨慶祝創場121年活動，發表最新製程茶類「台灣橙茶」。（記者黃政嘉攝）

農業部茶及飲料作物改良場昨慶祝創場121年活動，發表最新製程茶類「台灣橙茶」。（記者黃政嘉攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

生活今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播