創場121年慶 農業部茶改場發表新品「台灣橙茶」

農業部茶及飲料作物改良場至今有121年歷史。（記者黃政嘉攝）

2024/08/04 05:30

〔記者黃政嘉／桃園報導〕農業部茶及飲料作物改良場昨辦「越雙甲‧慶周年／智慧、多元、創新」創場一二一年慶祝活動，發表最新製程茶類「台灣橙茶」，票選命名該場首個台灣商用茶新品種「台茶廿六號」名稱為「豐鶴」，並頒獎表揚「茶產業傑出貢獻獎」得主「紅烏龍推手」吳秋伶等六人。

可機械採收、省工、低碳

茶改場長蘇宗振表示，「台灣橙茶」是新製程茶類，可用機械採收茶菁後，經過重萎凋、適度炒菁、揉捻，讓形狀漂亮，滋味又能出來，再經控制發酵，此製程具技術簡單、省工、低碳等優點。

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此外，「台灣橙茶」具花果香、口感清爽圓潤，泡出來的茶湯水色有點杏黃，所以取名台灣橙茶，很適合往精緻茶發展，評估極具市場性。

台茶廿六號命名「豐鶴」

台茶廿六號命名活動，由現場民眾試飲後票選，最後由育種團隊之一林祐瑩命名的「豐鶴」勝出，她說「豐鶴」意指香味怡人、用途多元且豐產，茶芽直立如同紅鶴展翅高飛一般。

農業部政務次長胡忠一也頒獎給各茶產業傑出貢獻者，包括「埔中茶傳統工藝傳承者」陳仙如、「鹿谷烏龍茶文化保存者」蘇文昭、「紅烏龍推手」吳秋伶，及已故「茶界宗師」林馥泉、「名間埔中茶保存者」陳茂淳、「四季春發現者」張文輝，後三者由家人代領。

農業部茶及飲料作物改良場昨辦「越雙甲‧慶周年／智慧、多元、創新」創場一二一年慶祝活動，發表最新製程茶類「台灣橙茶」。（記者黃政嘉攝）

農業部政務次長胡忠一（右4）與茶改場長蘇宗振（右3）頒獎表揚「茶產業傑出貢獻獎」得主「紅烏龍推手」吳秋伶等六人，包括3位得主家人代領。（記者黃政嘉攝）

農業部茶及飲料作物改良場昨慶祝創場121年活動，發表最新製程茶類「台灣橙茶」。（記者黃政嘉攝）

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