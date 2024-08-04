禮讓行人新制10月1日上路 超速可重罰3.6萬元

內政部預告「行人交通安全設施條例」施行細則草案，規定行人友善區內行車限速不得超過卅公里，行人優先區內不得超過廿公里。若嚴重超速最重罰三萬六千元。（示意圖，中央社資料照）

2024/08/04 05:30

〔記者鍾麗華、吳亮儀／台北報導〕「行人交通安全設施條例」已於今年四月經立法院三讀通過，內政部日前預告該條例的施行細則草案，規定行人友善區內行車限速不得超過卅公里，至於行人優先區內不得超過廿公里，並禁止按鳴喇叭。若嚴重超速最重可處三萬六千元，預計十月一日施行。

行人友善區限速30公里、行人優先區20公里 並禁鳴喇叭

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根據草案，都市計畫區域已開闢且全寬達十二公尺以上道路卻未設人行道者，應擬訂分年分期建設計畫，報中央核定；至於寬十二公尺以下，且路旁設有平整騎樓或無遮簷人行道者，得視實際需要設置。

草案也要求直轄市、縣市依法辦理步行環境調查，範圍包括都市計畫內外的人口集居區域，並應先調查未設人行道、人行道淨寬高不足或有障礙的道路、行人交通事故頻繁地點及行人密集場所周邊等。

草案更規定，行人密集場所周邊應公告指定範圍為「行人友善區」，其包括政府機關、學校、醫療院所、兒少機構、兒童課後照顧服務班或中心、教保機構、老人福利機構、大眾運輸場站公共場所、商圈、市場等。各縣市公告該區指定範圍時，公告期為卅日，並應舉辦說明會。

「行人優先區」則指經各縣市指定，該路段以行人步行為優先，車輛須緩速通過該區，不得危及行人安全或阻礙行人通行，必要時應停車等待，但行人也不得無故妨礙車輛通行；並設安全措施，有路口專用標誌、標線，區內限速不逾廿公里，應設置降速設施；地面得採不同色或材質鋪面，提醒減速及注意；該區禁鳴喇叭。

官員解釋，在行人友善與優先區超速依法處罰，一般超速處一千二百元以上、二千四百元以下罰鍰，若是超過最高速限四十公里即「嚴重超速」，處六千元以上、三萬六千元以下罰鍰。

執法範圍 由地方政府決定

有關行人友善區和優先區的設置地點、以及違規執法方式，交通部路政道安司副司長蔡書彬表示，實際上路後要依照各縣市的規劃和執法單位（警察）的意見，如學校和文教區附近要設置友善區或優先區、範圍多大、以及是否要採科技執法等，並搭配限速標示，會交由地方政府決定，交通部也會給予地方針對行人安全措施的指導。

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