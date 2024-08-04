《高雄）行人更安全 1.64億改善82處路口

高雄爭取到一．六四億元改善八十二處路口，圖為鳳山區文化、青年路口將改善。（記者陳文嬋攝）

2024/08/04 05:30

以大眾運輸場站、醫院、學校等路口為主 涵蓋16個行政區

〔記者陳文嬋、葛祐豪／高雄報導〕高雄市持續推動人行安全改善計畫，今年爭取經費一．六四億元，鎖定十六個行政區八十二處易肇事路口，進行人行道改善工程，整體工程預計今年底前完成。

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鳳山為重點改善區域

交通局爭取到內政部國土管理署及交通部公路總局專案經費全額補助一．六四億元，除了交通部篩選的行人易肇事地點，市府也針對轉向車易肇事地點提報改善路口，將針對全市八十二處路口進行改善工程，改善地點以大眾運輸場站、醫院、學校等行人量較高路口為主，涵蓋左營、楠梓、三民、苓雅、鳳山等十六個行政區，提升行人通行安全及舒適性。

尤以人口最多的鳳山區為重點改善區域，預計將改善五處路口，大多為學校周邊路口，如青年路及文化路口、八德路及文衡路口、文衡路及文化路口、五甲路及自強路口、中山路及成功路口；還有左營區明誠二路及博愛二路口、大寮區光明及萬丹及至學路口、燕巢區角宿路及大學路口。

工程預計年底前完成

交通局表示，交通改善工程內容為人行道改善，包括道路鋪面更新、斜坡道設置、路口轉角擴大、道路線型調整，或增設小綠人行人專用號誌、行人穿越線退縮、科技執法設備建置等，透過措施降低路口肇事率，保障行人通行安全。

工程還包括新興區七賢一路及林森一路口增設左轉附加車道，楠梓區加昌路及區東路增設行人庇護島。

此外，大社區觀音山登山步道是許多南部民眾的最愛，但因凱米颱風受損而中斷，高市觀光局力拚十日前全面搶通，呼籲民眾在未開放前，勿自行登山以免發生危險。

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