宜縣媽祖節海巡遶境 加開250名額

宜蘭縣府調派花蓮2艘賞鯨船支援「蘭陽媽祖文化節」海巡活動，昨天公告加開250個專屬海巡遶境名額，共分588元、888元2大專案，5日開放線上報名。（記者王峻祺攝）

2024/08/03 05:30

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕蘭陽媽祖文化節將在九月廿日登場，縣府今年與旅行社合作，推出「乘風海上行腳蘭陽專屬優惠」行程，因要價二千元起跳，海陸遶境行程被迫綁在一起挨批「搶錢」。縣府調派花蓮二艘賞鯨船支援，昨公告加開二五○個專屬海巡遶境名額，共分五八八元、八八八元二大專案，五日開放線上報名。

「蘭陽媽祖文化節」將一連三天舉辦海陸遶境，九月廿日由百艘船隻及十三艘賞鯨船組成媽祖專屬船隊出海巡海，在南方澳漁港集結後，與神尊一同起駕航行，繞行龜山島抵達頭城烏石港舉行儀典，接續展開二天半的陸巡遶境。

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今年宜蘭縣政府與主祀宮廟南天宮為促進宗教觀光，推出限量一千人專屬優惠遊程；但有縣民發現，主辦方取消往年單純搭船的海巡方案，被迫要綁定住宿；對宜蘭人來說，根本沒必要多花二千元以上價錢「住宿跟團」。

主辦單位調派花蓮二艘賞鯨船投入支援，規劃「專屬海巡活動」並在昨天公布方案。南天宮指出，五八八元專案會贈送紀念T恤、紀念帽、媽祖御守，八八八元專案除有紀念T恤、帽子，再加贈金媽祖限定金幣、袖套、毛巾及絨毛娃娃。

針對民眾反映，往年參加海巡不一定會繞行龜山島一事覺得遺憾。南天宮表示，海巡出航均會朝龜山島航行，但考量當天氣候、海象狀況及賞鯨船馬力與祭典時間等因素，部分船隻確實無法繞行，但會盡量靠近龜山島，請民眾見諒。

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