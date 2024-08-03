宜蘭岳明國中小 完成29天帆船繞島

岳明國中小2艘大型帆船光腳號及阿莫號完成帆船繞島挑戰，昨天下午返抵蘇澳港。（記者游明金攝）

2024/08/03 05:30

航行1939公里 串聯臨海與離島36校 完成守護海洋夢想

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣岳明國民中小學「攜手共創—航向蔚藍」帆船繞島計畫，七月五日從蘇澳港啟航，歷經廿九天航程，航行一九三九公里（一○四七海里），沿途停靠十八個港口，串聯臨海與離島三十六所學校、四百多位親師生，完成守護海洋夢想及航海計畫拼圖，昨天下午返抵蘇澳港，受到熱烈歡迎。

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7/5搭二艘帆船 逆時針跳島繞行

岳明國中小一三六名學生，分為八個航段，搭乘二艘大型帆船光腳號及阿莫號，以逆時針方向跳島繞行台灣一周，七月五日在總統賴清德主持啟航儀式後從蘇澳港出發。

廿九天航程中，參與航海的親師生化身海洋公民科學家，進行海漂垃圾、海水表面塑膠微粒、海水酸鹼度及溶氧量等調查；國家海洋研究院也派五位科學家上船，指導在不同海域拋投專業儀器，為台灣海洋健康檢查。

跨越台灣海峽 航行至馬祖、金門

校長黃建榮說，航程期間，團隊成員享受碧海藍天、與海豚同游，仰望浩瀚星空，頂風頂流航行至馬祖、金門外海時，感受到台灣海巡用心戒護，跨越台灣海峽也見識到西部海岸離岸風電的壯闊，以及離島海龜與珊瑚礁保育的重要性。

親師生化身科學家 進行海洋調查

這次航程，在小琉球時遇颱風侵襲，團隊暫停三天行程，七月廿九日再出發，繼續向東海岸前進，昨天完成帆船繞島壯舉，下午四點半返抵蘇澳港；岳明六位小帆手，駕駛六艘樂觀型小帆船，迎接光腳號及阿莫號進入港區。

船隊航行到彰化時曾發生擱淺，當時在船上的小帆手高騤曜回憶，帆船本來不進港，引水員說可以開到第二根風車，還沒到第二根就擱淺了，一開始不知道擱淺，大家都在笑，到最後都笑不出來，還好大家都平安。

兩位小帆手芃芃、王翌丞說，在船上做了許多實驗，包括海水酸鹼值、含氧量、塑膠微粒檢測，讓他們對台灣海洋有更多認識，也了解保護海洋重要性，很喜歡在船上與船長互動，船長會教他們看風向、海流與潮汐，也幫忙作盯船工作，船前方有什麼狀況要隨時回報，都很好玩。

歷經29天、1939公里航程，岳明國中小師生完成帆船繞島壯舉。（記者游明金攝）

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