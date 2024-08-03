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「池上文庫」創辦人遺願 永續與日交流

池上文庫現在仍有許多日本旅行團會特定排點來參訪，見證不為人知的歷史。（記者陳彥廷攝）

池上文庫現在仍有許多日本旅行團會特定排點來參訪，見證不為人知的歷史。（記者陳彥廷攝）

2024/08/03 05:30

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東竹田鄉的「池上文庫」收藏日本人池上一郎博士所捐藏書近兩萬冊，外牆掛有「亞細亞最南端的日文圖書館」，今、明兩天將舉辦曬書節，但池上文庫研究協會創辦人劉耀祖卻傳出過世消息，劉耀祖生前非常掛念池上文庫應該要繼續維持在好的藏書環境，作為與日本人永續交流基地。

創辦人劉耀祖辭世 享耆壽93歲

池上一郎在二次大戰時擔任軍醫，服役於當時竹田庄野戰醫院約兩年，不僅為軍人治療，更替鄉親義診，他戰後返回日本還幫助台灣的留學生，留日學生劉耀祖尋得返日的池上博士，兩人建立深厚感情。

池上晚年曾匿名捐贈竹田鄉獎學金及畢生珍藏的日文書籍和著作，劉耀祖深受感動，經詢求池上一郎同意後，於二○○一年成立「池上文庫」，並覓得現今竹田車站的舊驛站貨運所改造成為藏書處所，開幕當天池上還特別受邀到竹田見證，現有兩萬冊日文藏書，劉耀祖隨後創立「池上一郎博士文庫研究協會」，並擔任理事長管理文庫。

今明曬書節 地方人士憑弔感念

享耆壽九十三歲的劉耀祖，除以文庫作為台日交流活動基地，他珍藏的日文書亦捐贈供人閱覽，並積極與縣內學校合作日語教學，日本政府為表彰其貢獻，在二○二一年頒發旭日雙光章的殊榮予劉耀祖，時任縣長、現任總統府秘書長潘孟安也來見證。

池上文庫協會原定上週末舉辦「曬書文化節」，未料颱風來襲延期，七月三十一日卻傳出劉耀祖過世消息，地方人士將在今天的活動中憑弔、感念他的奉獻。

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