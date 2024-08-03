林邊補助設擋水閘門 東港盼比照

八八風災後，林邊、佳冬皆已受補助裝設擋水閘門。（記者陳彥廷攝）

2024/08/03 05:30

〔記者陳彥廷／屏東報導〕凱米颱風來襲期間帶來大雨，南台灣沿海低漥處積水盈尺，台南一間米廠因裝設防水閘門擋水，讓廠區內外出現乾溼兩個世界的照片爆紅，八八風災過後，重災區林邊及佳冬鄉就由政府補助裝設類似裝置，臨近的東港鎮這次因海水倒灌導致淹水，居民希望能比照林邊及佳冬鄉，補助裝設擋水閘門。

東港鎮長黃禎祥表示，連續兩年東港皆遇上大潮又逢颱風過境的挑戰，極端氣候下，凸顯整體防災韌性，除了溢淹防範及排洪工程的設計外，也要積極推動自主防災，降低損失，讓防災韌性提升，增加民眾自主防災設備及資源。

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黃禎祥說，天文大潮對東港地區的影響重大，鄉親每年都要經歷，希望能有方法減輕衝擊，中央應針對溢淹區家戶進行防水閘門補助，提升自主防災韌性。

民進黨立委徐富癸指出，這次凱米風災在其它縣市發揮作的擋水閘門受到屏東沿海地區民眾注意，他將向中央爭取比照八八風災時對林邊、佳冬的補助裝設，此外，枋寮養殖區的海水沉水馬達也受到凱米颱風大浪擊毀，將爭取天災農損放寬的現金救助。

民進黨立委莊瑞雄有鑑於屏東溪流旁出租養殖、種植的河川地全遭洪水侵襲導致嚴重農損，水利署應比照疫情期間，予農漁民使用費減免補助，並且從寬認定。

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