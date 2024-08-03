暑假剛過半 小琉球交通違規333件

屏縣警方將針對青少年交通違規加強執法。（屏東縣警局提供）

2024/08/03 05:30

機車騎士及乘客未戴安全帽292件最多 警方將持續取締

〔記者陳彥廷、羅欣貞／屏東報導〕暑假小琉球大量遊客衍生交通亂象，機車騎士及乘客不戴安全帽滿街跑，如入交通化外之地，東港警分局一個月來已取締近三百件違規，將持續展開大執法，籲請遊客登島觀光也要遵守交通規則。

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1至7月青少年事故 77％無照駕駛

此外，暑假期間青少年無照騎車憾事多，屏縣警局統計，一到七月青少年交通事故中，有七成七是無照駕駛，因此將從五日起連續三天，針對青少年違規加強執法。

警方指出，小琉球為暑假旅遊熱點，大量湧入的遊客及車輛造成島交通混亂，東港警分局展開交通大執法，加強取締旅遊業者改裝貨車車斗載送遊客及騎機車未戴安全帽等交通違規。

暑假剛過一半，東港警方已在小琉球開出三百三十三張罰單，其中兩百九十二張罰單為未戴安全帽，無照駕駛二十九件、逆向行駛八件、違規停車四件，基於遊客及用路人安全考量，警方將持續展開大執法。

8月5至7日連3天加強取締

此外，根據屏東縣警局統計，今年一月至七月未滿二十四歲青少年交通事故共六百一十二件，其中駕駛人無照駕駛四百七十三件，佔整體青少年事故七十七％，並常伴隨闖紅燈、逆向行駛、未依規定兩段使左轉及未戴安全帽等違規，顯見青少年行車安全觀念及交通安全規則熟知度不足，容易造成嚴重事故。

最高罰2萬4千元 監護人還要上課

縣警察局表示，為降低青少年交通事故件數，減少傷亡，規劃於八月五日至七日連續三天，執行「青少年違規取締專案」，並結合屏東監理站增加路檢聯稽班次，嚴格取締青少年違規，並辦理交通安全宣導活動，讓正確行車觀念向下扎根。

警方提醒，青少年無照駕駛行為處六千至兩萬四千元罰款，違規人及監護人必須接受道安講習四小時，希望青少年不要以身試法，家長應負起教育責任，給予孩子正確法治觀念。

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