台東馬卡巴嗨藝術節 公主、勇士選拔停辦

台東市馬卡巴嗨藝術節，去年第一、二名親善公主，成末代公主。（台東市公所提供）

2024/08/03 05:30

活動今明登場 報名人數剩個位數 乏人問津 賴坤成︰淪應酬工具變調

〔記者劉人瑋／台東報導〕「2024 Sai’celen」台東市馬卡巴嗨藝術節於今、明二天，在台東森林公園舉行。歷來隨著馬卡巴嗨活動出現的重要元素「親善公主、勇士選拔」本屆卻悄然畫下句號。公所表示，隨時代變遷參加者漸少，經費用以擴大活動。而首屆舉辦馬卡巴嗨活動的前市長賴坤成說，公主、勇士儼然成為應酬工具，全然變調十分可惜。

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市長陳銘風表示，今年二十五週年活動現場設有原味市集體驗傳統部落屋、藝術手作工坊、原民風味美食，並親手學習傳統技藝與童玩，此外還找來歌手郭靜、梁文音等人演唱。

只是公所表示，以往票選「親善公主」、「勇士」，今年報名人數僅剩個位數而廢除，省下經費擴大規模找來歌星唱歌，時代變遷，這種票選公主、勇士已乏人問津，未來不再辦理。

賴坤成說，當年馬卡巴嗨為部落間聯誼性質，以部落為主體提出訴求、公所配合，勇士、公主在才藝競賽中選拔而出，但後續承辦者以活動行個人主義，公主、勇士淪為活動的應酬工具、整個活動只剩演唱會、觀光，部落聯誼不再。

前親善公主：不辦選拔 可惜

十多年前的親善公主朱諦表示，公主、勇士還有出國參與活動，似乎當年算是鼎盛期，自己也樂於參與多項活動。

朱諦認為許多公主、勇士年長婚嫁，能參與活動者漸少，且活動期間也是部落祭儀，公主勇士忙於自己部落無暇分身，加上活動熱度也衰減，雖然獎金愈來愈高，但參與者卻愈少，去年前三名獎金分別為三、二、一萬，自己當年只有幾千元，因此獎金非關鍵，這次早耳聞報名者少，原本建議友人參加，卻發現活動不再，實感可惜。

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