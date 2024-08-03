竹市輕軌億元補助 高虹安任內未執行

新竹輕軌紅線計畫一億中央補助款未執行，市議員批高虹安任內輕軌計畫全停擺。（曾資程提供）

2024/08/03 05:30

議員批行政怠惰 市府︰推動大新竹輕軌 政院允研議專案協助

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市議員曾資程從市府去年度計畫型補助款（中央）預算大於五百萬元且全數保留未執行情況發現，預算保留數十五項金額達六億三百多萬中，最大筆的是前瞻三期一一一年度新竹輕軌紅線建設計畫一億元的中央補助款，因全數保留未執行，等於去年一整年輕軌捷運計畫完全停擺，批高虹安任內對推動新竹輕軌毫無目標，整個市政呈行政怠惰狀態。

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15項補助預算保留 金額逾6億

曾資程說，新竹輕軌紅線計畫位置都在竹市境內，市府竟一整年計畫原地踏步，絲毫沒進展，新竹輕軌紅線計畫推動過程中，到底遇到什麼困難？還是主政者對新竹輕軌的態度改變？代理市長邱臣遠應對攸關竹市未來發展的重大交通建設提出看法。

曾資程︰一整年輕軌計畫停

市府交通處表示，已針對大新竹輕軌召開專家學者座談會，因專家學者認為應整合新竹縣、市紅藍線，市府與新竹縣、科學園區同業工會簽署MOU推動大新竹輕軌計畫；行政院允諾研議專案協助新竹縣市推動大新竹輕軌計畫；目前市府已爭取中央補助大新竹輕軌整合可行性研究報告所需經費，正尋求專業顧問公司進行大新竹輕軌整合可行性研究報告，以明年第一季提報交通部為目標。

議員要求市府到議會專案報告

曾資程說，竹市因竹科等產業進駐及人口移入，汽機車無限制成長，新竹輕軌捷運是解決大新竹交通問題的方案之一，呼籲邱臣遠及市府應在過去推動的基礎上，加速推動，也建議市府應到議會對新竹輕軌紅線計畫做專案報告。

他提到，市府有十五項中央計畫型補助超過六億完全保留未執行，代表市府團隊的執行能力出問題，照理中央計畫型補助一定會經過評估、撰寫計畫、各縣市評比的嚴謹過程，計畫型補助預算得來不易，市府居然在去年全數保留不執行，突顯市府團隊是行政怠惰。

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