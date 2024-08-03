農曆7月祭祀 彰化提倡新三燒

彰化縣環保局在今年中元祭祀期間，提倡紙錢「新三燒」活動，在以功代金方面，捐款300元可獲得1頂埔鹽順澤宮冠軍帽。（記者張聰秋攝）

2024/08/03 05:30

紙錢集中、適量及替代燒 以功代金超過300元可獲冠軍帽

〔記者張聰秋／彰化報導〕這個星期天（四日）是農曆七月一日，也是民間俗稱的「鬼月」，鬼月期間有許多祭祀活動。今年，彰化縣環保局提倡紙錢新三燒「集中燒」、「適量燒」及「替代燒」，迎接鬼門開，希望民眾用更環保的方式祭祀，不減對「好兄弟」的敬意。

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民眾只要在八月四日至九月三十日，參加「以功代金」捐款活動，不僅能兌換文創咖啡包，單筆捐款超過三○○元，還能獲得埔鹽順澤宮的冠軍帽。

環保局呼籲民眾在祭祀時適量燒紙錢，選用具有CNS15047「香品」和CNS15095「金、銀紙」環保標示的商品，並使用大面額的紙錢。同時，建議民眾參加鄰近宮廟的集中普度和集中燒活動，並提前五天預約紙錢集中燒服務。此外，鼓勵民眾捐出金紙錢做善事，透過愛心功德迴向給「好兄弟」。

去年環保局推動「以功代金」捐款送咖啡活動，捐款總額超過十四萬元，遠高於前年僅五萬元。今年活動將擴大結合大賣場，八月二日、三日和十六日在家樂福彰化店及大潤發員林店舉辦快閃活動，邀請社福團體設攤宣導，號召民眾響應。

為了讓民眾安心，環保局在活動結束後會選定吉日為捐款者舉辦祈福法會。民眾若需要紙錢集中清運服務，可聯絡各地公所清潔隊，或撥打環保局專線（○四）七一一九三五六，也可加入環保局的Line帳號（ID:@158kcebh）預約，服務時間為週一至週五上班日，早上八點到傍晚五點。

彰化縣推行多年紙錢集中燒，民眾接受度越來越高。（環保局提供）

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