空拍機驅趕獼猴 林業署：不違法

近幾年山區農民常面臨台灣獼猴危害農作物的困擾，想方設法加以驅離。（資料照）

2024/08/03 05:30

不需申請 南投農民利用機器聲響 嚇走猴子成效不錯

〔記者佟振國／南投報導〕近幾年來台灣獼猴危害農作物屢見不鮮，南投縣仁愛鄉最近有農民將空拍機變身「驅猴神器」，在田間的猴子見機器靠近又發出嗡嗡聲響會嚇得趕緊逃離，初試成效還不錯，林業保育署南投分署也認定此法不違反野生動物保育法規定，也不需要經過申請，但操作空拍機仍應符合「遙控無人機管理規則」等規定。

請繼續往下閱讀...

非保育類動物 仍不能獵捕、傷害

位處山區的農民幾乎都有與台灣獼猴周旋對抗經驗，從養狗、以長粗香懸掛鞭炮自製「定時炸彈」，到現今有科技輔助架設電網等驅離方式，但還是防不勝防，造成農作物不小的損失，雖然台灣獼猴二○一九年起已從國內保育類動物名單除名，仍不能任意獵捕、傷害，農民也無可奈何。

近幾年專心務農的前仁愛鄉長孔文博，也飽受獼猴危害之苦，溪流對岸山林的獼猴會利用人類架設的送水管線，入侵田間破壞農作物，他苦思對策，最近嘗試用空拍機驅猴。

操作應符「遙控無人機管理規則」

孔文博說，必須先觀察掌握猴群覓食時間，當地猴群出沒時間一般從清晨五時許至上午八時許最頻繁，利用空拍機飛至水管管線周邊巡邏，獼猴見到空拍機靠近及發出的嗡嗡聲會趕緊逃離，由於不會傷害到獼猴，應無觸法問題，但空拍機有電力限制，特別準備三顆電池替換充電，初步驅猴效果還不錯，但必須每天堅守崗位。

林業保育署南投分署表示，農友使用空拍機驅趕破壞農作的台灣獼猴，不涉及違反野生動物保育法規定，也不需要經過申請，但操作空拍機仍應符合「遙控無人機管理規則」等規定。

今年增補助項目 多元防治猴害

南投分署指出，為協助農友防範台灣獼猴危害農作，持續補助地方政府輔導農民設置電牧器電圍網防治，今年起更增加補助項目，如架設工資、資材修補、新購電牧器及電壓感測器均有補助，另補助購置防猴網罩及聲音驅趕器等，提供多元選項，因地制宜防治猴害。

前仁愛鄉長孔文博近來利用空拍機進行驅猴，主要用於白天，夜間則不使用。（孔文博提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法