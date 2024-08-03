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中央補助1.4億 四湖2村淹水有解

強降雨舊虎尾溪溪水即暴漲，四湖林厝、林東村因水排不出去淹水。圖為舊虎尾溪。（記者黃淑莉攝）

強降雨舊虎尾溪溪水即暴漲，四湖林厝、林東村因水排不出去淹水。圖為舊虎尾溪。（記者黃淑莉攝）

2024/08/03 05:30

透過排水分流、設滯洪池及抽水平台 改善林厝、林東村水患

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林縣四湖鄉林厝、林東村飽受淹水之苦，水利署補助近一億四千萬元辦理防洪治理工程，將兩村落排水分流，加設一座滯洪池及抽水平台，未來兩村雨、排積水各自匯流到蓄洪池，排入舊虎尾溪，明年十月完工後，可望有效紓解當地水患。

昨日動工 預計明年10月完工

縣府水利處長許宏博指出，林厝村地區位於排水末端，且排水不暢，常因短時間內強降雨、颱風豪雨期間，舊虎尾溪溪水高漲，影響內水排出，大水宣洩不易，頻傳淹水災害，這次凱米颱風挾帶豪大雨，林厝、林東兩村也淹水嚴重。

許宏博說，經通盤檢討，為減少林厝、林東村淹水，將採用分區治理排水規劃，首先著重內水的處理，並透過既有排水溝拓寬，沒有用地取得問題，預計改善台十七線兩側側溝，改善長度八三七．六公尺，另在林東村排水溝拓寬終點，擬於低窪處且無人耕作農田設置蓄洪池，並配合採用移動式抽水機於出口抽排至舊虎尾溪，減少林東村淹水。

分區治理排水 首重內水處理

治理工程昨天動工，雲林縣長張麗善、水利署第五河川分署副分署長李俊霖、四湖鄉長吳勁葦及許多村民都到場祈求工程順利。吳俊霖指出，林厝、林東兩村分區治理工程完工後，庄內可免於淹水之苦，後續中央會持續與縣府、公所配合一起改善地方淹水。

張麗善表示，感謝水利署挹注一．四億元經費，並與公所、縣府等單位多次檢討，規劃兩村落防護治理一、二期工程，主要將兩村排水分流、加設一處蓄洪池及抽水平台，未來兩村雨水、排積水各自匯流到蓄洪池，排入舊虎尾溪，工程預計明年十月完工，屆時可望有效紓解村內淹水問題。

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