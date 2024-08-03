大里行政中心不蓋了？ 地方炸鍋

大里聯合行政中心計畫結合4單位合署辦公，於第15期市地重劃區興建。（台中市民政局提供）

2024/08/03 05:30

民政局澄清 營建成本從7億增至16億 地方仍無共識需整合

〔記者黃旭磊／台中報導〕大里區公所原計畫結合四個單位，在第十五期市地重劃區新建大里聯合行政中心，由於營建成本從七億增至十六億元，一度傳出將與纖維工藝博物館合署辦公「不蓋了」，地方炸鍋，藍綠白議員怒轟「太離譜」，市府表示，興建計畫從未改變，且不會變賣「機十一」用地。

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向中央爭取納入社宅用地政策

民政局強調，大里區公所仍暫時維持與纖維博物館合署辦公，明年將編列四千五百萬元改善設施，至於新建案，則持續與中央國家發展委員會爭取納入五％社宅用地政策，並與地方溝通研訂最有利方案。

大里區公所於二○一九年從大新街舊址搬到纖維工藝博物館三樓辦公，原計畫在第十五期大里市地重劃區興建聯合行政中心，因營建成本倍增，一度傳出作罷，民進黨立委何欣純怒嗆「市府說不蓋就不蓋，決策從何而來？」民進黨市議員張芬郁、李天生、林德宇、民眾黨市議員江和樹及國民黨市議員林碧秀齊轟離譜。

李天生表示，民政局長吳世瑋昨針對興建案澄清「沒有不蓋」，興建計劃尚有問題需要解決，且需整合地方共識，李天生說，大里人口多、發展快速，應依原規劃興建聯合行政中心。

「機十一」維持機關用地使用

吳世瑋強調，興建計畫從未改變，由於地方意見分歧，無法凝聚共識，近日將逐一向在地六名議員說明協調，也希望勿以訛傳訛說不蓋了。

張芬郁等議員批評說，第十五期市地重劃區開發面積達六．九六公頃，為大里黃金地帶，堅決反對賣地帶動炒房歪風；市議員林德宇表示，市府應重視大里發展契機，不應拖延計畫，應立即編列預算興建行政中心。

吳世瑋強調，「機十一」維持機關用地使用，絕對不會做任何變動，同時積極與中央協調整合，待確認後再進一步規劃。

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