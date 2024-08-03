台中松柏漁港生鱻市集 近午收攤空蕩蕩

松柏漁港生鱻市集以「現撈仔」為主，魚販收攤後，中午攤區空蕩蕩。（記者張軒哲攝）

2024/08/03 05:30

漁貨賣完就沒開業 遊客找嘸販賣餐飲 農業局：將輔導提供熟食小吃

〔記者張軒哲／台中報導〕大甲區松柏漁港生鱻市集斥資逾一．二億元興建，七月七日開幕後，魚販一早返港擺攤賣「現撈仔」，很快就完售收攤，攤位近午過後就沒開業，也沒有小吃攤商，近日天氣炎熱，松柏港衝浪客及遊客幾乎無處購買餐飲，居民盼市府能比照梧棲觀光魚市輔導，中午過後也能有攤販或熟食小吃，活絡市集。

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民眾以為營業到傍晚 到場卻撲空

松柏漁港是候潮港，平底魚筏出海捕撈返港即在港口販售，吸引大甲及苑裡民眾就近購買「現撈仔」漁貨，上午九點多就賣完收攤。市集開幕後有民眾慕名而來，以為如同梧棲漁港市集營業到傍晚，到場撲空大失所望，來得太晚魚販早就收攤，也沒有烤魷魚、燒酒螺、魚鬆等小吃乾貨能購買，嶄新的場地未能充分利用，非常可惜。

26個魚攤皆出租 4餐飲攤招租中

台中市海資所指出，生鱻市集可容納三十個攤位，目前廿六個魚攤皆已出租，餐飲區四個攤位由漁會招租中。因漁民配合天候潮汐出海，通常半夜出海捕撈，早晨回港販賣，皆為最新鮮的現撈漁貨，甚至清晨五時就有漁民開始販售剛現撈回港的漁獲，往往一大早或上半天便全部售罄。

農業局指出，新鮮現撈漁貨是松柏漁港特色，除了銷售生鮮，將輔導漁民提供多元化產品供消費者選購，且和漁會共同舉辦系列活動，協助松柏漁港漁貨行銷。

衝浪好所在 議員促完善基礎設施

市議員施志昌表示，市長盧秀燕上個任期時他就針對松柏港應該轉型為衝浪基地提出質詢，此處是自然形成的衝浪好所在，然而，基礎設施不足一直困擾衝浪客。而盧市府也一直沒有利用既有優勢規劃周邊旅遊及經濟活動。

施志昌建議，先於週末透過生鱻市集周邊空地規劃胖卡餐車市集，隨著松柏漁港衝浪基地計畫進程，再規劃常態性餐飲及衝浪相關產業進駐。

市議員李文傑說，除了活絡生鱻市集經營模式，漁港周邊還有腹地，可以規劃木棧道等相關設施，朝向休閒漁港規劃，才能吸引遊客到訪。

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