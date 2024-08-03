兒少權修法 擬依嚴重度裁罰分級

衛福部保護討論兒少性侵相關報導原則。（資料照）

2024/08/03 05:30

〔記者林志怡／台北報導〕台北市日前發生幼兒園狼師性侵案，媒體受限法規、較難報導或揭露細節，衛福部近期召開會議討論此類案件的報導指引草案。衛福部保護司長張秀鴛表示，會中也提及後續「兒少權法」修法建議，與會媒體代表認為，未來可依據事件嚴重度進行裁罰分級，並明確行政機關規範、增加媒體在審議機制主動性。

張秀鴛指出，會中邀請專家、兒少團體與六個媒體相關公、學、協會代表討論「兒少及性暴力事件報導指引」草案，也對後續「兒童及少年福利與權益保障法」未來修法方向提出建議，媒體代表提到，可考量依據事件嚴重程度進行裁罰分級。

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另現行法規第六十九條第四項規範，若是為了增進兒童及少年福利或維護公共利益，且經行政機關邀集相關機關、兒童及少年福利團體與報業商業同業公會代表共同審議後，認為有公開之必要，可以就原規範不得公開的內容進行報導，媒體代表希望明確「行政機關」規範。

張秀鴛說，媒體代表也提到，現行條文中雖有報導後的內容審議機制，但主動權都在行政機關身上，遇到報導內容疑似踩紅線、各界認知有落差，或是文字上有討論空間的情況時，運作起來並不如預想中順利，希望能夠在修法中釐清。

識別被害人資訊 討論重點

張秀鴛指出，各界意見會納入後續修法考量，另會中提及的「足資識別被害人資訊」，是限定於「被害人身邊的特定人士」，或是擴大到「社會上不特定的大眾」，是未來討論重點。

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