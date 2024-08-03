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農民溫室種葡萄 對抗極端氣候

果農們搭配信義山區的日夜溫差，仍能產出香甜Q彈的葡萄。（記者劉濱銓攝）

果農們搭配信義山區的日夜溫差，仍能產出香甜Q彈的葡萄。（記者劉濱銓攝）

2024/08/03 05:30

記者劉濱銓／專題報導

南投信義鄉是全台最大高山葡萄專業產區，惟近幾年極端氣候雨災加劇，幾乎年年都有葡萄農損，六年來栽種面積流失一○八公頃，部分果農轉作芒果求生，也有不少果農投資溫室維持收成，盼藉高山溫差大優勢，守住信義葡萄香甜Q彈好口碑。

二○一八年，信義鄉葡萄栽種面積還有三三一公頃，近幾年因極端氣候，連年都有雨災，露天葡萄園裂果或水傷、引發晚腐病，果農損失慘重，到了二○二三年葡萄園面積只剩二二三公頃，六年消失一○八公頃，減少逾卅二％。

此次凱米颱風來襲，幸好風災前葡萄多已採收完畢，僅剩產期最尾聲的零星葡萄受損，災害面積不到一公頃。

葡萄農表示，葡萄栽培亟需人力與肥料、農藥，不只要剪枝、疏果、點藥，下大雨還要清除積水，尤其每當葡萄套袋後，若不幸遭逢大雨，採收時就像「開獎」，不能成功轉色結出碩果，就會面臨裂果水傷損失。

不再害怕雨水侵襲 還可省下農藥

為此不少果農投入溫室栽培，運用政府補助六成資材，建立溫室葡萄園，讓葡萄不再有雨水侵襲，病蟲害自然降低，平均可省下三分之二農藥費，雨季也不用再整天提心吊膽，平時只要做好田間管理，產量就可維持正常。

轉種芒果的「前」葡萄農則說，種葡萄最怕雨，尤其極端暴雨更是難防，在合理用藥與食安意識抬頭下，原本的農藥量已無法有效壓制水傷、病蟲害，為脫離雨災農損的輪迴，乾脆改種果樹類的芒果，收成期可接在南部芒果尾聲，剛好切入市場真空帶，收益不錯。

日夜溫差優勢 守住香甜Q彈好口碑

信義鄉農會指出，極端氣候下，看天吃飯的果農首當其衝，近幾年葡萄農不論投資溫室，或改種芒果、夏季蔬菜，收成都變得較為穩定。

雖然葡萄面積不斷減少，但透過果農們做好田間管理，搭配信義山區的日夜溫差，仍能產出香甜Q彈的葡萄，果農們也都重質不重量，以維持應有的農產收入。

南投信義鄉葡萄農業區，因極端氣候暴雨導致農損慘重，葡萄農因此投入溫室栽培，減少雨災與病害損失。（記者劉濱銓攝）

南投信義鄉葡萄農業區，因極端氣候暴雨導致農損慘重，葡萄農因此投入溫室栽培，減少雨災與病害損失。（記者劉濱銓攝）

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