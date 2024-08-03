謝國樑直播改地點 四叉貓撲空

基隆市長謝國樑昨天到七堵百福火車站旁直播問安，民眾請他簽名。（民眾提供）

2024/08/03 05:30

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市長謝國樑連四天在基隆火車站周邊直播，向通勤族問安並發送政策筆記本，前天遇到台灣國理事長陳峻涵合照喊話「拆樑行動差你一票」，網路名人四叉貓昨早也來基隆車站找謝國樑，沒想到卻撲空，謝國樑移師七堵百福車站直播問安。

謝國樑從七月廿九日起在基隆火車站前直播問安，遭人檢舉被台鐵站務員勸離，前天改在城際轉運站周邊，未料遇陳峻涵要求合照，當面喊「拆樑行動差你一票」，場面尷尬。

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陳峻涵直播時指謝國樑不辦正事、荒廢市政，浪費納稅人的錢，要代表基隆人表達不滿，希望罷樑行動繼續努力加油。

網路名人四叉貓在臉書說，「難得早起到基隆車站來找謝國樑，結果他給我跑去百福車站，今天算你贏！」有民眾留言「你就去百福找他玩」。

謝國樑昨在百福火站陸橋前直播問安時澄清，他是利用上午七點到七點四十分上班前的時間問安，不會影響到上班時間，民眾不必擔心，不會耽誤市政。

謝國樑說，連著二天有不理性行為，有位女士跟蹤他及男性（陳峻涵）亂入喊口號，他認為大家近距離接觸，不要有不理性的動作，不管支不支持罷免，彼此表達自己的理念，盼保持平和理性。

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