TPASS月票銷售佳 基北北桃成長11％

TPASS行政院通勤月票上線1年，悠遊卡公司陸續發行共20款不同區域的定期票。（記者林承鴻攝）

2024/08/03 05:30

〔記者林承鴻／台北報導〕TPASS行政院通勤月票去年七月一日上線，悠遊卡公司與十六縣市合作，陸續發行二十款不同區域的定期票，至今年七月底已售出約六六○萬張，平均每月銷售五十萬張以上，台中市定期票銷售更成長達七十％。悠遊卡公司也預告悠遊付「嗶乘車」購買一二○○定期票功能，最快九月將上線。

悠遊卡公司董事長林志盈表示，TPASS行政院通勤月票划算又方便，深受民眾歡迎，今年七月與去年同期相較，民眾購買台中市定期票大幅成長近七十％、中彰投苗定期票成長四十二％、一二○○基北北桃都會通定期票則成長十一％，可見定期票推出對民眾改搭大眾運輸工具有明顯效果。

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TPASS推出後，各種大眾運具的整體運量也明顯提升，其中以桃園機場捷運運量提升最為顯著，悠遊卡在機捷的使用量較前一年翻倍成長一二八％，台鐵的悠遊卡使用量也較前一年成長三一．七％、基隆市公車則成長二九．七％。

悠遊卡公司也預告最快九月，悠遊付「嗶乘車」購買一二○○定期票功能就會上線，屆時民眾可直接線上購買定期票通勤，不再受時間地點限制。目前「嗶乘車」適用交通工具有台北捷運、新北捷運、桃園捷運、台中捷運、台鐵，以及台北、雙北聯營、台中、高雄市公車和全台YouBike。

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