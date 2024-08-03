北市「好孕專車」上路1年 超額申領300筆

台北市「好孕2U專車」補助2023年7月1日上路，設籍台北市孕婦可申請8000元點數搭乘計程車。（圖取自蔣萬安臉書）

2024/08/03 05:30

民眾利用單趟拆單使用補助 社會局將建置阻擋重複支付功能

〔記者林承鴻／台北報導〕台北市「好孕2U專車」補助去年七月一日上路，設籍台北市孕婦可申請八千元點數搭乘計程車，每趟次最高補助二五○元，點數可使用至預產期後六個月，不過審計部卻發現，部分行政區合作醫療院所參與計畫比率仍低，且甚至有民眾涉嫌利用單趟拆單超額使用補助。社會局回應，已擴大補助範圍至全台皆可使用，將與資訊局建置阻擋重複支付功能。

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合作醫療院所參與比率仍低

為照顧孕婦懷孕期間行的安全及減輕交通負擔，台北市社會局於二○二三年度編列預算三九二○萬元，自去年七月一日起推動「台北市孕婦乘車補助實施計畫」，透過台北通派發孕婦證及八千元電子乘車金，截至今年六月底，申請案量共一萬七六三八案，完成卅九萬一千七百趟次。

有上、下車地點 不在營業區域範圍

不過審計部查核社會局核銷去年七至九月台北市好孕專車補助情形，發現部分民眾竟利用單趟乘車拆單支付，超額申請補助應自付的車資，筆數竟高達三百筆；另有民眾上、下車地點不在合作車隊共同營業區域範圍內，共一四一筆。審計部抽核其中八筆交易，發現上、下車地點遍布台中、高雄、花蓮等地的飯店或旅遊景點附近，與原計畫立意不符。

而孕婦可採臨櫃或線上二種方式申請補助，但截至今年五月，參與計畫合作醫療院所僅卅九家，占社會局列管台北市產檢院所總數不到一半，比率仍低。

重複支付 皆會取消該筆交易

北市社會局回應，政策施行初期因系統不穩或民眾操作錯誤，發生多次重複支付情形，經確認該筆交易為錯誤支付後，皆會協助取消該筆交易。

至於部分醫療院所，因規模較小、人力難以兼辦其他業務，故評估不加入合作，但針對未加入計畫的院所，仍持續邀請加入合作。

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