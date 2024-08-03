《老師涉創意私房案》北市反針孔偵測 議員爆18校未落實

2024/08/03 05:30

有學校偵測數連年掛零 教育局將督導一週內完成全面檢測

〔記者楊心慧、甘孟霖／台北報導〕檢警偵辦國內最大情色、偷拍論壇「創意私房」，逮捕一一六人中，有一名北市國小老師涉案，引全國譁然。台北市議員顏若芳調查發現，近三年竟有十八校未依規定落實針孔攝影機偵測，恐讓北市校園淪「偷拍溫床」，要求儘速稽查所轄場所的偵測紀錄。教育局表示，將督導學校於一週內再度完成校內全面檢測，也將研議安排不定期委外專業廠商抽查。

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顏若芳︰北市擺爛 校園淪偷拍溫床

顏若芳表示，台北市自二○一二年起訂定《臺北市公共場所防止針孔攝影暫行管理辦法》，要求學校在內的各公共場所每月至少執行一次針孔攝影機偵測，但經她的辦公室調查後發現，從二○二一年至二○二三年仍有十八校未落實相關偵測規定，甚至還有偵測次數連年掛零的情形。

各單位紀錄表未統一、雜亂無章

顏若芳指出，該管理辦法中也規定偵測紀錄的相關書表必須統一由都市發展局訂定，但目前各單位所使用的偵測紀錄表依然沒有統一、雜亂無章，她痛批北市多年來擺爛，讓校園淪為「偷拍溫床」。

顏若芳說，北市現行公共場所偵測頻率的規定，每月至少偵測一次，她也以韓國首爾市為例，指出其實首爾市府早在二○一七年就成立「間諜攝影偵查小組」，並以一週三次的頻率來偵測針孔攝影機，現在雖然頻率下降到每週一次，但都比台北還頻繁，應有值得借鏡參考之處。

顏若芳呼籲，北市府不要每次只會出事才止血，平時的功課卻都沒做好，要求北市府各單位除儘速稽查所轄場所的偵測紀錄、確保偵測規範外，同時也應檢討相關管理辦法，研議提高偵測頻率、以公家單位帶頭做起的可能性。

教育局︰將不定期委外抽查

教育局回應，該局於二○二三年八月三十日函請北市各級學校，應依法落實反針孔攝影偵測，將稽查紀錄留存，並請督學隨機抽查各校檢測紀錄。今年四月十二日也通函重申務必落實每月一次檢測，並且全面調查學校偵測設備及巡檢情形，督導學校落實檢測且適時更新設備；八月一日再函知各校提醒針對泳池更衣室、場地開放的一樓廁所等空間適度增加檢測頻率。

教育局說，將督導學校一週內完成校內全面檢測，另將研議安排不定期委外專業廠商抽查，進一步防堵校園偷拍事件，還給親師生安心的校園環境。

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