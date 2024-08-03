首見類鼻疽病 小心污水污泥感染

2024/08/03 05:30

〔記者王姝琇／台南報導〕南市公布兩例類鼻疽病確診個案，為台南市今年首現病例。類鼻疽病主要感染途徑為皮膚傷口接觸到受病原菌污染的土壤或水引起，衛生局長李翠鳳表示，豪雨過後易產生污水、污泥或災害廢棄物，提醒民眾清理家園時務必做好防護，避免皮膚直接暴露於污水或污泥之中。

安平區七十五歲女性確診個案，有糖尿病、高血壓及癌症等病史，七月廿九日出現發燒、腹瀉、虛弱、菌血症等症狀前往急診就醫，卅日轉至加護病房；另一為東區七十七歲女性，具有多發性骨髓瘤病史，廿九日出現發燒、下肢無力至急診就醫；兩例血檢均發現類鼻疽桿菌確診。

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李翠鳳說，類鼻疽病症狀常被誤認為是感冒，若免疫力差又伴隨肺炎、急性皮膚化膿與局部淋巴腫大、慢性化膿性類鼻疽、菌血症與敗血症出現，致死風險高；此外從可能的暴露經驗推算至出現臨床症狀的時間，可短至兩天或長達數月或數年，雖無法確定台南首現個案與此次風災的直接關係，仍呼籲清理家園時做好防護。

李翠鳳說，民眾務必穿著雨鞋或防水長靴、戴防水手套及口罩，避免皮膚直接暴露於污水或污泥中，有外傷、慢性病或免疫功能低下者應儘快清洗乾淨，避免傷口感染。

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