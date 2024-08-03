維仕捷負責人判10月緩刑4年 罰60萬

（資料照）

2024/08/03 05:30

父親另案判1年 檢方將上訴

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市政府食安聯稽小組去年九月稽查巴西進口雞蛋流向，發現維仕捷食品公司代工「冠軍洗選蛋」，卻隱匿進口巴西雞蛋事實，有效期限標示也不實，超過原料蛋效期，桃園地檢署依詐欺罪嫌起訴維仕捷負責人李姓男子與其父親，桃園地方法院昨判處李男有期徒刑十月、緩刑四年，須向公庫支付六十萬元，李父有期徒刑一年。桃檢不服將上訴。

隱匿進口巴西蛋、有效期限標示不實

卅六歲李男是維仕捷負責人，其六十二歲父親協助綜理公司洗選生鮮蛋品的洗淨、風乾、檢查、包裝、標示、貯運等業務，去年六月間接受冠軍國際行銷公司委託，代工「冠軍洗選鮮白蛋」、「冠軍洗選鮮紅蛋」，並配送到全聯的桃園市、宜蘭縣各門市上架銷售。

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起訴書指出，維仕捷去年八月間，進貨從泰國進口的帶殼生鮮雞蛋約七萬二七○○顆，經洗淨、風乾、照蛋、包裝等過程生產後，無視雞蛋的製造日期為去年六月九日或十日，有效日期應僅到同年九月七日或八日，以「洗選日加卅日」為有效日期，將有效日期標記為去年九月廿一日到廿九日不等，同年八、九月間，將該批蛋品包裝為「冠軍洗選鮮紅蛋」共六七四八盒、六萬七四八○顆，配送到全聯門市銷售。

維仕捷用相同手法，去年八月間、九月一日，分別進貨巴西進口的帶殼生鮮雞蛋三萬八八八○顆、五萬一八四○顆，以不實的有效日期，用「冠軍洗選鮮白蛋」名義配送到全聯門市銷售。

法官認為，李男與李父從事蛋品代工業務，為圖謀私利而違法，法治觀念淡薄、侵害他人財產法益與交易秩序，也影響民眾安全，考量兩人坦承犯行，李男無前科，判處他十月有期徒刑、緩刑四年，李父另案判刑一年。桃檢不服，指法院認定事實有誤，量刑失當，將上訴。

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