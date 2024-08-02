議員籲補助凍卵 宜縣衛局：需評估法律、現實

2024/08/02 05:30

人工生殖法只適用合法不孕異性夫妻 凍卵使用率不到10％

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣議員林詩穎等人提案，要求縣府針對縣籍廿五至四五歲女性，接受凍卵療程時，補助營養金二萬五千元及車馬費三千元。衛生局表示，補助女性凍卵有法律與現實面問題需要評估，外縣市有補助政策，我們尊重。

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4議員提案補助凍卵營養金2.5萬

議員林詩穎、林佩螢、謝家倫、謝正信等四人在議會提案，希望縣府編列預算補助縣籍女性終身一次凍卵補助，嘉惠有生育意願女姓，提高宜蘭縣生育率。

衛生局近日函文稱，經查宜縣並無可配合的人工生殖機構，凍卵屬醫療行為，須經過多次藥物、超音波檢查及侵入性的腹腔鏡取卵等繁複過程，對婦女健康有一定風險。

衛生局指出，凍卵技術並未成熟且費用昂貴，依據台大醫院二○二二年研究，十八年間六四五名女性凍卵，使用率不到十％，活產者僅二．六％，且目前人工生殖法僅保障不孕夫妻，單身女性凍卵尚無相關規範。

衛生局長徐迺維說，目前人工生殖法只適用合法異性夫妻，同性、同居未結婚均不適用，且凍卵使用率與成功率極低，就法律與現實面都還有評估需要。

林詩穎說，許多未婚婦女三十出頭，為了工作暫時還沒有結婚打算，有人則是結婚了，因為家計暫時沒有生孩子打算，但她們都希望未來有自己孩子，考量卵子狀況與健康，希望趁年輕時凍卵，縣府不要拿中央政策與法令塘塞，很多縣市都已經有凍卵補助。

據了解，台北市、新北市、嘉義市、桃園市等縣市政府都有針對癌友提供醫療性凍卵補助。桃園市、新竹市、雲林縣、苗栗縣則有一般性凍卵補助，補助經費在兩萬元到三．五萬元不等。

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