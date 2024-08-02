崁頂鄉長、鄉代 接連被提議罷免

2024/08/02 05:30

〔記者羅欣貞／屏東報導〕因納骨塔回饋金問題，崁頂鄉民發起鄉長廖國富罷免案，提議書在上月二十日送到屏東縣選委會，相關流程還在進行中，又另有鄉民提議罷免鄉代王國鑑，昨天並將提議人名冊送到選委會；王國鑑懷疑他的罷免案與鄉長廖國富有關，但廖國富否認。

崁頂鄉長罷免案，吳姓提議領銜人在上月將一百二十三位提議人名冊送至縣選委會，開啟罷免第一階段程序；經選委會查對名冊，有八人不符資格，提議人減至一百一十五位，不足一人，將通知領銜人在十天內補件。

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屏縣選委會昨天再收到罷免崁頂鄉民代表王國鑑的提議書，鄭姓領銜人提交四十五份提議人名冊，依崁頂鄉第一選區選舉人四千一百一十五人計算，第一階段提議人需達四十二名。

罷免理由指出，王國鑑當選後持續推動納骨塔回饋金指定人民團體進行發放，無視法律與行政流程的正當性，且利用鄉代職權煽動其他代表刪除崁頂鄉多項總預算項目，導致鄉政建設窒礙難行。王國鑑獲悉後表示，身為民意代表該監督就要監督，公所有瑕疵他提出來，如果為民做事被罷免，社會就沒正義了。

鄉長廖國富表示，王國鑑罷免案是鄉民自主發起，跟他沒有關係；崁頂鄉罷免風波，包括鄉長罷免案、代表罷免案，都是屏東縣首例。

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