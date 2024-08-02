北大武山步道沖毀 八日恐難開放

北大武山步道約六．四k處的倒木。（吳德發提供）

2024/08/02 05:30

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東登山盛地北大武山在凱米風災中受創，步道一．五至一．六k間路基被沖毀，維護團隊正全力搶修中，卻有網友質疑「為何修那麼久？」，林業保育署屏東分署（簡稱屏東分署）表示，雖「暫定」八月八日開放，但為安全考量，一切以步道工作人員評估為準。

北大武山檜谷山莊管理員吳德發昨天曝光步道現況，颱颱過後步道上有許多損壞的巨木大石阻路，對北大武山的影響僅次於莫拉克颱風，其中一．五至一．六k處步道最危險，有五到六十公尺路段連路基都被沖毀。

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吳德發指出，該路段勢必要重新挖出路基，不然掉下去就是一瀉千里直到溪谷底，連工作人員施工時都有相當危險性，此外，各路段若不是有大石，就是有許多大小不等的倒木待處理，甚至連檜谷山莊的水源管線都被沖走，所有復原工作均需由人力帶扛鏈鋸及鋤頭步行數公里才能抵達災損現場施工，需要時間。

屏東分署指出，山區颱風後常下起午後雷陣雨，步道濕滑且土石、山壁含水量高，整理復原及移除巨木都有其危險性，修復步道首要以安全為重，雖暫定八月八日開放，但需確認安全後才會開放，籲請山友體諒與支持。

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