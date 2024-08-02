台東首例 成功鎮長罷免案明投票

2024/08/02 05:30

〔記者劉人瑋／台東報導〕台東成功鎮長謝淑貞罷免案明天（三日）進行投票也是台東史上首遭，由四位鎮民代表領軍的罷免方與鎮長方策略不同，但雙方支持者卻在宣講或踩街活動時磨擦、推擠不斷，這個選舉人數一萬一千多人的小鎮，似乎火藥味已達到臨界值。

雙方罷免活動交鋒 衝突不斷

從罷免團隊近期影片可見，支持鎮長人士罵罷免團隊「不要臉」;直到昨（一日）在旮祭來部落慶祝原住民日活動中，還傳出推擠、搶手機，最後還報警處理。

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台東縣選委會表示，成功鎮選舉人數是一萬一千五百五十六人，需選舉人數的一/四同意罷免且要多於不同意票，即是同意罷免票需在二千八百至二千九百票間，罷免案方能通過。

因鎮長謝淑貞為國民黨籍，縣黨部表示，罷免案門檻低。

黨部積極希望民眾投「不同意罷免」，但謝考量鎮內老人居多，為免除鎮民麻煩乾脆希望別投票，加上對手皆為族人，僅在部落宣講，地方黨部由主委吳秀華對鎮民黨員寄出「給黨員同志的一封信」，直指對手操弄指控謝淑貞政見跳票毫無正當性，呼籲支持謝。

至於四位陳姓鎮代的罷免方積極拉攏青年返鄉投票，還製作許多宣傳影片，除指控謝濫用鎮產、停車場花費數千萬等。

罷免方近期則在市區到部落以宣傳車呼籲鎮民投票，並在夜市講述罷免理念，但也因活動頻繁、雙方支持者衝突不斷。

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