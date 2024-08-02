體驗農漁業 新北食農教育展今開跑

新北市食農教育展今天起登場，以生態保育、友善耕作為主軸。（新北農業局提供）

2024/08/02 05:30

〔記者董冠怡、羅國嘉／新北報導〕新北市食農教育展今天起至十二日在市府大廳登場，以生態保育、友善耕作為主軸，打造永續未來城市，現場設置漁業小釣場、農業小幫手等親子互動裝置，並推出免費工作坊體驗。

農業局表示，「永續漁業小釣場」模擬漁場設計，帶領學童認識友善漁法及建議食用魚種；「永續農業小幫手」仿造生態農場及苗圃，引導學童認識農業益蟲、害蟲，將發芽苗插入土盆，體驗農場工作。

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另外，八月十日是七夕情人節，八里區十三行博物館與八里福朋喜來登酒店規劃「千古奇緣．一生喜來」系列活動，在博物館指定地點拍照打卡，上傳至社群媒體，可獲得獨特的幸福鎖；八月三日、四日、十日、十一日舉辦「古物巧克力DIY」，製作「鎮館之寶」人面陶罐造型巧克力，寫下專屬情侶或夫妻的浪漫篇章。

此外，十三行即日起推出婚紗友善活動，為新人提供免費休息室，更加碼贈送一對精美考古塔八角杯。八里福朋喜來登酒店七夕當天舉辦「情定左岸婚禮市集」，免費入場，為準新人提供婚禮資訊，有抽獎活動及折扣優惠，還有「露天演唱會」，邀請歌手小卡比、卜星慧和林雨涵輪番獻唱。

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