新北6處894戶新完工社宅 公告招租

新北市六處新完工社宅即日起公告招租，圖為中和安邦社宅。 （記者賴筱桐攝）

2024/08/02 05:30

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市六處新完工的社會住宅即日起公告招租，包括中和安邦、新店民安、新店斯馨三號、土城明德三號、五股芳洲、泰山信華等，總計八九四戶，套房月租金最低五千一百元起，另有五處社宅因遞補名單到今年底前陸續到期失效，開辦第二批聯合招租。

5處開辦第二批聯合招租

新北市住宅及都市更新中心表示，首度招租的中和安邦、新店民安、新店斯馨三號、土城明德三號、五股芳洲、泰山信華社宅，生活機能完善，交通便捷，其中多處社宅鄰近捷運站，開放不同房型招租，包含套房、一房、二房及三房型，月租金最低分別為五千一百元、五千二百元、八千六百元、一萬二三○○元。

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至於三峽國光、三峽北大、板橋府中、三重五谷王、土城明德社宅，因先前名單期限屆滿即將失效，預先開放申請遞補名單，目前尚無空房，後續視住戶退租情形，再依抽籤結果的排序名單，由住都中心通知申請人備取遞補。

新北住都中心說明，社宅申請資格為年滿十八歲以上國民，在新北市設籍或就學、就業，申請人、配偶及申請人戶籍內直系親屬在雙北、基隆、桃園名下均無自有住宅，且家庭年所得未超過一三七萬元，平均每人每月所得不超過五萬七四○○元，可上住都中心官網申請，收件期間為八月十九日至九月十八日。

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