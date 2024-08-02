拓寬加照明 二重疏洪道自行車道優化

自行車道加強夜間照明，提供舒適的騎乘環境。（記者翁聿煌攝）

2024/08/02 05:30

〔記者翁聿煌／新北報導〕經濟部水利署展開淡水河二重疏洪道入口段疏濬及河道整理工程，將對二重疏洪道入口堰的自行車道產生影響，新北市高灘地工程管理處推動自行車道改道優化工程，已經改造完成，主線道拓寬為四公尺寬的雙向車道，並加強夜間照明，提供民眾友善、舒適的騎乘環境。

主線道變4公尺寬 打造休憩中繼站

高灘處長張修銘表示，此次除了改道並拓寬自行車道，更兼顧環境生態功能，保留既有榕樹及塊石，提供綠蔭及生物跳島，讓動物棲息駐足，也利用周邊既有花崗塊石，打造騎車休憩的中繼站，可以欣賞灘地美景，享受自然風光，呼吸樹木散發的芬多精。

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每隔30公尺設景觀高燈 夜晚安心騎

張修銘說，除了改善日間自行車騎乘環境，提升夜間安全也是重點，在自行車道旁的綠地，間距每隔卅公尺設置一盞景觀高燈，加強夜間照明，民眾無論白天或夜晚，都能安心享受騎乘自行車的樂趣。

改道後的「二重疏洪道入口堰自行車道」全長約二百七十公尺，毗鄰新北大都會公園、熊猴森樂園、重新橋觀光市集及鴨鴨公園，附近設有辰光自行車租借站，民眾可騎車暢遊各景點，度過休閒時光。

毗鄰大都會公園、熊猴森樂園

市民欲前往二重疏洪道入口堰自行車道，可以搭乘二六四、六四○、九八六公車，在捷運三重站下車，或搭乘機場捷運、台北捷運新莊線於三重站下車後，步行約十分鐘抵達，自行開車可搜尋「重新橋市集」、「二重疏洪運動公園」利用導航指引。

淡水河二重疏洪道入口堰的自行車道，進行優化工程已完工。（記者翁聿煌攝）

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