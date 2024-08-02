斥資10.8億 KIRI原住民族文創園區開幕

「KIRI國際原住民族文創園區」開幕，成為提供國際旅客認識原民文化第一站。（記者周敏鴻攝）

2024/08/02 05:30

〔記者周敏鴻／桃園報導〕昨天八月一日「原住民族日」，原住民族委員會補助桃園市新建「KIRI國際原住民族文創園區」，做為原住民族文創商品重要通路與展售據點，選在這天開幕，盼以鄰近桃園國際機場的優勢，讓園區成為國際旅客來台灣認識原住民族文化的第一站。

國際旅客認識原民文化第一站

KIRI國際原住民族文創園區位於大園區大成路、桃園機場捷運A17領航站出口斜對面，透過徵稿活動命名，「KIRI」取自泰雅族語的「背簍」，意指園區將乘載原民生活的珍貴物件，讓更多人認識並親近原民文化。

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開幕典禮在熱鬧的原民歌舞表演與莊嚴的耆老祈福儀式中展開，市長張善政致詞說，原民日啟用園區別具意義，未來園區將規劃原民文創等業者進駐，可望成為展現原民獨特的舞蹈、音樂、運動等才華的重要據點。

原民會經濟發展處長宋麗茹表示，KIRI園區是原民會布建在全國的通路當中，規模最大的一處場館，期望全國民眾、國際旅客都能前來欣賞原民的文化魅力。

KIRI園區工程總經費約十億八千萬元，原民會補助約二億五千萬元，占地約五千二百坪，包括餐飲業及文創、生活與教育相關商品，預計有四十八家業者進駐，並提供原民文創產業交流、推廣與發展空間，開幕系列活動包括八月十到十一日的文創市集，八月卅一日、九月七日與十四日的音樂會，及九月十一、十二日的樂天棒球賽事行銷活動。

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