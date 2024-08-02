為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

斥資10.8億 KIRI原住民族文創園區開幕

「KIRI國際原住民族文創園區」開幕，成為提供國際旅客認識原民文化第一站。（記者周敏鴻攝）

「KIRI國際原住民族文創園區」開幕，成為提供國際旅客認識原民文化第一站。（記者周敏鴻攝）

2024/08/02 05:30

〔記者周敏鴻／桃園報導〕昨天八月一日「原住民族日」，原住民族委員會補助桃園市新建「KIRI國際原住民族文創園區」，做為原住民族文創商品重要通路與展售據點，選在這天開幕，盼以鄰近桃園國際機場的優勢，讓園區成為國際旅客來台灣認識原住民族文化的第一站。

國際旅客認識原民文化第一站

KIRI國際原住民族文創園區位於大園區大成路、桃園機場捷運A17領航站出口斜對面，透過徵稿活動命名，「KIRI」取自泰雅族語的「背簍」，意指園區將乘載原民生活的珍貴物件，讓更多人認識並親近原民文化。

開幕典禮在熱鬧的原民歌舞表演與莊嚴的耆老祈福儀式中展開，市長張善政致詞說，原民日啟用園區別具意義，未來園區將規劃原民文創等業者進駐，可望成為展現原民獨特的舞蹈、音樂、運動等才華的重要據點。

原民會經濟發展處長宋麗茹表示，KIRI園區是原民會布建在全國的通路當中，規模最大的一處場館，期望全國民眾、國際旅客都能前來欣賞原民的文化魅力。

KIRI園區工程總經費約十億八千萬元，原民會補助約二億五千萬元，占地約五千二百坪，包括餐飲業及文創、生活與教育相關商品，預計有四十八家業者進駐，並提供原民文創產業交流、推廣與發展空間，開幕系列活動包括八月十到十一日的文創市集，八月卅一日、九月七日與十四日的音樂會，及九月十一、十二日的樂天棒球賽事行銷活動。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

生活今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播