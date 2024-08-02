彰化頂番婆淹水 評估加高溝牆

彰化縣府官員昨到鹿港頂番婆社區會勘災後現場，一百多位居民到場表達不滿。（記者張聰秋攝）

2024/08/02 05:30

工廠、住宅損失慘重 縣府強調雨量、大潮造成 除檢討改進 並定短中長期方案解決

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣鹿港鎮頂番婆地區在凱米颱風侵襲時遭重創，不少工廠和住宅被洪水淹沒，損失相當慘重，業者和居民將責任歸咎於洋仔厝溪堤岸道路拓寬工程，認為該工程造成溝渠斷層，導致洪水無法排洩。針對此事，縣府指出，除了強調是雨量、大潮和地形因素所致，同時檢討改進，並制定短、中、長期的治水方案，避免未來再次發生淹水事件。

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提前開啟水閘門 增配置抽水機

頂番婆社區是國際知名的水五金生產重鎮，這次受災最嚴重的區域包括鹿港鎮頂番里、溝墘里及和美鎮南佃里一帶，可說是受災相當嚴重。縣長王惠美得知之後，曾經多次前往災區勘查，而受災戶則向她大吐苦水。

縣府工務處表示，為安定災區民心，決定在一個月內優先拆除新仁和橋上存在通洪斷面疑慮的施工構台部分。目前，洋仔厝溪上游稻草堵塞出水口的情形嚴重，也會請農水署儘速清除。

加大河寬增通水斷面 提高防洪標準

短期治水計畫為當氣象署發佈豪雨特報且有雨勢情形時，請農水署應提前開啟水閘門，以利增設匯入安東二排渠道的水閘門。另沿鹿港頂番及和美南佃地區河段增配置抽水機備用，所屬河道清淤及雜草清理作業，將由農水署、縣府水資處及轄區公所共同加強清理。

中期方案將評估利用洋仔厝溪南岸新、舊人和橋間水利用地，加大河寬以增加通水斷面，重新檢討區域排水治理計畫，加高溝牆，提高防洪標準系數。

規劃雨水下水道 解決排水問題

長期治本方案則為縣府辦理中「水五金田園生產聚落特定區」新定都市計畫，納入全區域排水通盤檢討，並規劃雨水下水道，根本解決鹿港頂番及和美南佃地區排水問題。

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