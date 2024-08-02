埔里東埔野溪 周邊民宅驚現2坑洞

埔里鎮水頭里東埔野溪護岸掏空，造成緊鄰護岸的民宅庭園出現下陷坑洞。（記者佟振國攝）

2024/08/02 05:30

〔記者佟振國／南投報導〕凱米颱風造成南投縣埔里鎮東埔野溪右側護岸嚴重沖刷，緊鄰野溪的民宅土地掏空，出現二個下陷坑洞，不僅居民無法安心，下游上百住戶、學校也不安全，居民認為是野溪偏流嚴重而釀災，公所工務課昨會勘後計劃先做灌漿填補，後續進行河道整理與護岸復建。

凱米豪雨沖刷 房屋土地已掏空

凱米颱風帶來連續三天豪大雨，埔里鎮流經麒麟、水頭等里的東埔野溪暴漲，災後緊鄰護岸的住戶發現庭院出現二個坑洞，近一週來持續加深與擴大，下至溪床查看，發現護岸底部已有掏空跡象，溪水灌進基座沖刷才會不斷下陷，擔心災情擴大會影響居家安全。

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鎮代廖永文、潘萬福接獲民眾陳情，昨邀公所工務課會勘，廖永文表示，麒麟里的北、中、南坑野溪匯集後成為東埔野溪，夏季常因颱風、豪雨水量豐沛，曾在二○○八年卡玫基颱風爆發嚴重土石流重創護岸，災後進行護岸重建，但這些年來河道未做整理，約有二公里的河段除了土石堆高，溪床也被雜草占滿，這次凱米颱風溪水完全偏流至右岸，護岸承受不住溪水沖刷而釀災。

公所：不深挖溪床 加強穩固護岸

潘萬福說，東埔野溪護岸若不立即處理，擔心後續的颱風、豪雨使災情擴大，一旦護岸受損大水溢流，將會危害下游上百住戶及國小。

公所工務課指出，將通知開口契約廠商針對下陷坑洞進行灌漿緊急搶險，至於河道整理考量沿線已做跌水工程，重力式護岸也不宜進行溪床深挖，會先做河道雜草清除，河道的砂石不會挖掘外運，後續評估護岸安全性，進一步加強穩固。

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