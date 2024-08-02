全國首座 八翁畜牧糞尿處理中心啟用

環境部部長彭啓明嗅聞畜牧沼渣製成的無臭肥料。（記者楊金城攝）

2024/08/02 05:30

每日處理329公噸畜牧廢水 產出沼氣7277度 可提供713戶每日用電

〔記者楊金城／柳營報導〕把畜牧糞尿變黃金，台南第一座、也是全國首座的柳營區台以八翁畜牧糞尿資源化處理中心昨天啟用，不僅減少畜牧污染、改善環境，還可沼氣發電、減碳、製作有機肥、種植狼尾草，成為農業循環經濟的示範，處理中心二期工程年底將再動工興建。

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減少污染、改善環境、創造綠能

環境部部長彭啓明表示，未來四年，環境部編列預算將再推出包括台東縣、彰化縣、嘉義縣、屏東縣、雲林縣、高雄市等八場畜牧糞尿集中處理中心，並已向環境部提出補助申請，希望涵蓋更多畜牧集中地，持續改善畜牧廢水問題。

彭啓明說，原來污染的酪農成為台以的股東，這需要中央、市府、業者、酪農有環保意識，一起合作才能成功，環境部未來將把台南經驗複製到全國畜牧業，能夠資源循環化、減少環境污染，又能創造綠能，達成能源轉型，將畜牧廢水變黃金。

全國第二大的八翁酪農區現有五十三家乳牛畜牧場，飼養牛隻八千多頭，處理中心集中收集廿一家畜牧場三六三○頭牛隻、每日約三二九公噸的畜牧廢水進行處理，減少酪農區畜牧廢水污染問題，改善急水溪水質，每日產出沼渣約四十公噸、沼液二八○公噸，沼氣發電每日七二七七度，提供七一三戶用電，第二期工程未來收集另卅二家畜牧場畜牧廢水。

酪農戶省成本增收益 邁向淨零農村

市長黃偉哲指出，八翁酪農區過去污染環境和河川，環保局抓不勝抓，處理中心邀酪農入股，解決環境問題，降低污染，還可發電，對地方和畜牧產業百利無一害，值得推廣。

台以環能公司董事長柯忠昇說，八翁處理中心第一期建廠經費破二億，其中環境部補助四九七○萬元、市府補助二一三○萬元，另由企業、酪農戶合資，此參與式共融的經營模式，讓酪農戶省下廢水處理的成本，發電、肥料及狼尾草收益也讓酪農共享成果，期望未來實現「淨零農村」的願景。

柳營八翁畜牧糞尿資源化處理中心啟用，大圓球是沼氣袋。（記者楊金城攝）

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