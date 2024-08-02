《嘉義》嘉縣無人機日博覽會 11日登場

「亞創盃無人機競賽」的操控者需要操作無人機穿越各關卡。（記者林宜樟攝）

2024/08/02 05:30

昨率先舉行穿越關卡競賽 今、明兩天有體驗營隊

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣政府推動無人機產業發展，昨起在亞洲無人機AI創新應用研發中心舉辦無人機博覽會系列活動，亞創盃無人機競賽率先開跑，今、明天為無人機體驗營隊、八月十日為無人機創意設計競賽及十一日辦理無人機日博覽會，透過各項活動推動多元科技教育，培育未來無人機產業人才。

請繼續往下閱讀...

縣長翁章梁昨到場參觀學生競賽時表示，無人機國家隊落腳嘉義縣，縣府推動無人機科技教育，從校園教育扎根，目前縣府在溪口國中建置無人機科學基地，引進三對三足球無人機比賽場地，竹崎高中與大學合作發展無人機及智慧農業科技專題，永慶高中則培育無人機師資、辦理營隊及參與無人機研究。

10日舉辦創意設計競賽

縣府與永慶高中、東石國中及虎尾科技大學辦理亞創盃無人機競賽，昨參賽學生操控無人機穿越各項關卡；縣府教育處長李美華說，透過競賽讓參賽者對於無人機概念、操作技術及進階應用有更多認識，十日將與中華民國航空太空學會及國立成功大學辦理台灣無人飛機創意設計競賽。

體驗營隊結合無人機足球

無人機體驗營隊由新樂飛無人機公司及台灣希望創新公司擔任師資團隊，課程包含基礎飛行原理、無人機的組裝、操作體驗及飛行比賽等，結合無人機足球（Drone Soccer）作為課程主題，讓學員體驗最新的國際競賽運動。

縣府經濟發展處長江振瑋表示，十一日舉辦無人機日博覽會，民眾可近距離參觀台灣最新的無人機與技術應用，實際體驗無人機的操作，活動有無人機主題展、無人機應用SHOW及無人機論壇，還有搞飛機親子市集、無人機童樂會及無人機小學堂闖關等活動。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法