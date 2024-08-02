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《嘉義》嘉市民族國小西側 公辦都更動土

嘉義市民族國小西側公辦都更案昨日動土。（記者王善嬿攝）

嘉義市民族國小西側公辦都更案昨日動土。（記者王善嬿攝）

2024/08/02 05:30

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉市府「民族國小西側公有土地都市都更案」第一期於二○二二年與國城建設股份有限公司簽約開發，昨在吳鳳北路與垂楊路口動土，國城建設規劃投入五十億元，興建四棟地上十五層樓、地下三層樓的住宅及商辦大樓，預計二○二八年底完工交屋，成為中彰投雲嘉地區首例公辦都更招商成功案例。

嘉義市長黃敏惠、國城建設總裁洪平森、副總經理洪嘉聰、立委王美惠等人昨出席動土典禮；黃敏惠說，此公辦都更案牽涉國有財產署、教育部、嘉義市、嘉義縣政府等四個公家機關所有權，以及處理地上物與佔有物問題，市府耗時二十多年協商，地方、中央跨部門通力合作，開啟嘉義市公辦都更歷史新頁。

中彰投雲嘉 首例公辦都更成功

市府都市發展處表示，此次公辦都更案，不只可帶動區域發展，原地主可分回權利金包括嘉市府一．五三億元、嘉縣府一．二八億元、教育部六．三億元（權利金與房地各半）、國有財產署○．二八億元（房地）。

洪嘉聰表示，此案總面積一三五九坪，將打造四棟地上十五層樓、地下三層樓住商大樓，共二三四戶，規劃取得銀級綠建築認證，考量基地鄰近學區，退縮基地周邊建置通學步道，建築規劃木紋格柵、「畫都」廣場等，打造住商合一空間。

黃敏惠說，第二期開發案範圍位於民族路與吳鳳北路口，面積約二九七六坪，預計年底公告招商，基地對面有建商整合私有土地，申請危老重建住商大樓，將帶動區域性繁榮發展。

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