《雲林》雲縣災後清出百噸家具 破碎機助去化

去化風災後數百公噸泡水家具垃圾，雲縣環保局調度單軸破碎機協助，減少人力分選、加快去化速度。（記者黃淑莉攝）

2024/08/02 05:30

〔記者黃淑莉、李文德／雲林報導〕凱米颱風造成雲林多鄉鎮淹水嚴重及大量樹木傾倒，民眾災後整理家園清出數百公噸大型家具，雲林縣環保局調度單軸破碎機協助破碎。環保局長張喬維說，破碎機可減少大量人力及時間做分選，在最短時間讓各鄉鎮環境恢復日常。

張喬維表示，大型泡水家具、傾倒樹木是災後最難處理兩樣東西，縣府購置的大型單軸破碎機原本處理家戶垃圾，因颱風災情嚴重，調度這台機器支援鄉鎮公所處理大型泡水家具、傾倒樹木。

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張喬維指出，這台單軸破碎機可以直接將大型家具及樹木置入機器，粗破碎成廿公分以下廢棄物，可以做回收或進到焚化廠去化，每小時破碎處理量可達五十公噸，可以減少大量人力，並加速環境復原。

雲林縣長張麗善昨前往大埤鄉視察災後廢棄物處理情況，她指出，接下來還有清溝機、洗街車與各公所配合，儘速完成環境整理，避免產生惡臭、病媒蚊孳生，大埤處理完成後，破碎機也會到水林及口湖協助。

另為讓農民能就近申辦農業天然災害，土庫鎮公所分別在公所、馬光圖書館設災害申報站，鎮長陳特凱說，考量老農申報災損可能不會拍照舉證，已請里長、里幹事、社區協會幹部及農藥肥料店業者協助，下載農業部天然災害現地照相軟體協助老農。

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