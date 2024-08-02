《雲林》提升創傷存活率 雲林打造「行動急診室」

黃男騎機車跌落水溝，昨日感謝消防隊員及時利用超音波檢查，發現腹部內出血第一時間將他送醫。（記者黃淑莉攝）

2024/08/02 05:30

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲縣醫療資源不足且不均，雲林縣衛生局、消防局攜手台大醫院雲林分院，透過通訊網路、服務流程創新，打造無牆化遠距醫療照護新模式「行動急診室」，到院前由消防弟兄先透過手持式超音波檢查上傳影像，遠端醫師即時判讀，在最短時間將患者送到對的醫院治療，提升嚴重創傷病患的存活率及預後。

現場透過超音波檢查 上傳影像

台大雲林分院院長馬惠明指出，該院是雲林縣唯一重度級急診責任醫院，長年與縣府致力提升縣內緊急醫療救護品質，無牆化遠距醫療照護新模式「行動急診室」是透過通訊網路發展、服務流程創新系統，讓偏鄉照護零距離，不僅在國內是領先作為，在亞洲也是很創新的系統。

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後端醫師判讀後 送往適當醫院

副院長江文莒表示，在無線可攜式超音波引進救護車前，到院前緊急救護的範疇中，嚴重創傷的病人是非常難以急救的，除非患者有明顯的外出血能夠即時辨識與處置，否則內出血有時很難辨識，有了超音波消防弟兄在事故現場操作上傳，後端醫師判讀後，依病人狀況送往適當醫院，也讓接收醫院提早啟動創傷小組或其他因應措施的準備。

各消防分隊 都將配備手持超音波

雲林縣消防局長林文山強調，雲林醫療資源不足也不均，尤其海線嚴重創傷病患須與時間賽跑，感謝院方這幾年與消防局、衛生局配合及協助，提升到院前緊急醫療救護，包括電動骨針、院前超音波檢傷等，OHCA存活率從以前七％到廿一．七％，預計今年全縣各分隊都能配有手持超音波，讓雲林鄉親更有保障。

衛生局長曾春美說，消防弟兄做好優質的到院前救護，對嚴重創傷病患就是一個好的「起手式」，提升存活率及預後。

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