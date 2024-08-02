盜用攝影師照片放官網 基市府道歉

基隆市府新聞科長劉禹辰（右）向攝影師陳錡暉（中）道歉。（記者盧賢秀攝）

2024/08/02 05:30

謝國樑、邱佩琳臉書 也未經同意引用 創作者控侵犯著作權

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市政府和星宇航合作打造機艙造型的候車亭，基隆攝影師陳錡暉拍攝美景貼在臉書，基隆市政府未經當事人同意就發布於官網，市長謝國樑和副市長邱佩琳臉書也使用陳錡暉的照片，市議員鄭文婷和陳錡暉指控市府侵犯著作權。市府綜合發展處新聞科長劉禹辰當面向陳錡暉道歉，會更注重原創者著作權。

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陳錡暉拍機艙造型候車亭 7張遭盜用

陳錡暉表示，他是攝影學會成員，隨身攜帶相機，七月十六日在基隆火車站拍攝中山橋，看到候車亭圍籬拆除了，他便仔細構圖拍攝；晚上又經過該候車亭，覺得很美，也拍了照片，並很高興地上傳多張照片到「基隆人日常」臉書，有近三千人按讚。

沒想到第二天發現基隆市政府發布新聞資料、刊登在市政府的官方網站，謝國樑和邱佩琳的臉書，都盜用他的作品，共有七張照片被剽竊使用，他覺得很離譜，將為自己討公道。

議員鄭文婷批市府未註明出處 觸法

市議員鄭文婷表示，按著作權法規定，首先創作並予公表者為著作人，依法享有著作權（包括著作人格權及著作財產權），陳錡暉的照片創作時間為七月十六日下午三點多及晚上七點多，且在同一天發表。市政府使用的照片則是七月十七日發布，且未註明出處，很顯然已經侵害陳錡暉的著作權。

鄭文婷也提醒民眾，在網路上或Line群組看到漂亮的照片，即使不知道出處，不知道著作權人是誰，至少可以註明出處，對著作權人的基本尊重，不至於誤觸法網。

邱佩琳前晚在臉書貼文表示，在社群媒體見到候車亭照片，非常漂亮，沒有取得陳先生授權就直接使用，她非常抱歉，已撤下照片。她稱陳先生照片實在拍得太好，非常希望可以得到授權，她也為自己疏忽向陳致歉。

劉禹辰昨天向陳錡暉鞠躬道歉，他表示，因疏忽未確認來源誤用了陳錡暉的照片，市府知道後已立即下架，也將引以為戒，會更注意尊重著作權法，避免傷害作品原創。

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