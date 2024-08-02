知名麵館用餐環境噁心 揪逾10缺失

台北市衛生局前往中山區日式洋麵館「麵日和」查出有烹調設備不潔、地面不潔等多項衛生缺失。（食藥粧網路地圖提供）

2024/08/02 05:30

〔記者江采蓁／台北報導〕台北市中山區知名網紅打卡名店「日式洋麵館麵日和」遭民眾爆料「用餐環境史上最噁心」，台北市衛生局昨日表示，稽查結果發現有烹調設備不潔、地面不潔、牆面有灰塵等多項衛生缺失，要求八月七日前改善，期屆複查若仍不符規定，將依違反食安法第八條及第四十四條處六萬到二億元罰鍰。

北市衛生局限期改善 否則開罰

有民眾在社群平台發文點名中山區「麵日和」用餐環境「史上最噁心沒有之一」，不少網友留言附和「地板超黏，位置很擠又難坐」、「桌上調味料罐裡面都是蠕動的小蟲」、「去吃過一次就再也不敢去」。

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食品藥物管理科長林冠蓁表示，衛生局已於七月三十一日依食品良好衛生規範準則進行稽查，現場查有冰箱邊框不潔、食材未覆蓋、結霜、烹調區牆面油汙不潔、烹調設備不潔、地面不潔、牆面有灰塵、未能立即出示食品從業人員體檢報告、未能出示病媒防治紀錄、作業人員未依規定配戴工作帽等多項衛生缺失事項，已要求於八月七日前改善，期屆複查若仍不符規定，將開罰。

業者則在臉書粉專發文解釋，用餐區和廚房地板髒污是因廚房漏水，已請過好幾家水電公司但一直無法根除問題，店內一直有盡力清潔，但由於漏水無法根治，沒過幾週地板又會變髒。

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