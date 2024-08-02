北捷連3個月傳冒煙事件 中正紀念堂站列車飄燒焦味 疏散480人

2024/08/02 05:30

〔記者林承鴻／台北報導〕台北捷運北投站附近軌道旁七月卅一日傍晚冒煙，經維修人員檢修後，確認原因為「電纜槽蓋內電纜與金屬固定件摩擦」導致，此為北捷連續第三個月發生軌道旁冒煙狀況；昨下午中正紀念堂站則有列車飄出燒焦味，北捷清空車廂並安排旅客約四八○人換乘，初步檢視為列車推進散熱風機異常。

北捷萬芳社區站及北投站旁軌道，分別於五月十日及六月六日發生冒煙事件，影響旅客搭乘。前天十七時廿二分，北捷行控中心接獲行車專員回報，北投站往淡水方向出站約一百公尺處軌道旁冒煙，行控中心立即安排軌道斷電，並指示維修人員前往處理，同步調度列車、彈性調整班距並啟動公車接駁因應。經緊急搶修隔離異常電纜後，於十八時恢復營運，維修人員則於現場持續監控。

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台北捷運公司表示，此事件與六月六日北投站所發生的電纜絕緣異常事件皆為「電纜與金屬固定件摩擦」導致絕緣異常，後續已更換電纜，將強化絕緣固定件，增加電纜絕緣韌性，避免類似情形再發生。而五月十日文湖線萬芳社區站旁軌道也曾冒煙，後來調查原因為集電靴零星火花導致落葉冒煙。

而昨日下午中正紀念堂站有民眾反映聞到列車燒焦味，站長及維修人員上車確認車廂呈現緊急照明狀態，安排旅客約四八○人換乘後續進站列車，處理時間約二分鐘。

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