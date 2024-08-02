國家氣候變遷委員會8日登場 能源議題成焦點

總統府成立3大任務型編組委員會，國家氣候變遷對策委員會原規劃明召開首場會議，因應颱風延至8月8日。（資料照）

2024/08/02 05:30

〔記者陳昀／台北報導〕台灣能源政策議題延燒，據轉述，民進黨主席暨總統賴清德週三在中常會表示，反核不是民進黨神主牌，而是國家總體政策走向，政府「非核家園」目標不變、能源也要多元化；黨政人士昨說明，穩定供電是賴政府首要目標，能源建設能否順利建置更是重要前提。因颱風延期的「國家氣候變遷對策委員會」下週四（八日）登場，台電董事長曾文生將報告「台灣二○三五電力供需分析及挑戰」，直球對決社會關注議題。

總統府昨宣布，國家氣候變遷對策委員會預計八日召開，由總統賴清德主持，環境部長彭啟明、台電董事長曾文生將分別以「氣候變遷對全球及台灣的影響衝擊評估」、「台灣二○三五電力供需分析及挑戰」為題報告；府方高層透露，可預期當天將觸及能源議題，但不會停留在反核、擁核的二元「是非題」，而是共尋務實解方、凝聚社會共識，對行政部門提出建言。

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穩定供電是賴政府最重視的目標，近年台電備轉容量率穩定趨於十至十五％，夜間也能維持至五％以上；台灣位於地震帶，如何確保核安與核廢料處理問題，達到穩定供電目標，也是政府考量重點。

確保供電穩定的重要前提是能源建設能否順利，目前第四天然氣接收站被基隆部分居民反對、台南安定與安南區交界處設置天然氣發電廠也在當地傳出異音，台灣有沒有能力應對AI人工智慧世代的「用電爆發期」，將是賴政府能源政策關鍵挑戰。

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