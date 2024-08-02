去年國旅2億旅次 史上新高

去年國人出國旅次恢復至疫前約七成，每人每次平均消費支出較疫前四萬七八○二元成長兩成七，旅遊總支出七一三四億元，較疫前恢復八成七。（桃機公司提供檔案照）

2024/08/02 05:30

〔記者蔡昀容／台北報導〕交通部觀光署最新調查指出，二○二三年國人國內旅遊達兩億六七五萬旅次，創歷年新高，每人每次平均旅遊支出二三九六元；出國達一一八○萬旅次，每人每次平均支出六萬四八一元。至於來台旅客，平均每人每日消費額一八○．六七美元，較疫前（二○一九年）一九五．九一美元減少七．七八％。

來台旅客恢復至疫前過半 人均消費少近８％

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觀光署調查顯示，約九成國人去年至少從事一次國旅，國旅總支出達四九五四億元，較疫前成長二六．一五％；觀光署分析，民眾疫後傾向當日來回、自由行、居住區附近的短距離旅遊。

國人出國方面，去年出國旅次恢復至疫前約七成，每人每次平均消費支出較疫前四萬七八○二元成長兩成七，旅遊總支出七一三四億元，較疫前恢復八成七。國人出國目的地仍以東北亞居多，到訪東南亞亦增加，中國、港、澳則減少。

另外，去年來台旅客達六四九萬人次，觀光支出八六．六一億美元，平均每人每日消費額一八○．六七美元，較疫前減少七．七八％。

觀光署企劃組組長吳潔萍分析，疫後旅客重視旅遊體驗，減少購物，從支出類別來看，購物費下滑十六．五九美元、三二．○六％，降幅最多；娛樂費增加五．三七美元、八九．○五％，增長最多。從各國際組織調查也可見，疫情後，世界各地消費者重視物超所值的行程和體驗。

分析去年來台客組成，以新南向十八國占三成七為最多，其次是港澳一成八、日本一成四。在台消費力第一名是韓國客，平均每人每日二一二．一四美元，接著是日本一九七．六二、美國一九七．三三美元。日客偏好茶葉，韓、歐美客偏好紀念品或手工藝品，新南向、中港澳旅客則偏好服飾或相關配件。

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