《高雄》3舞者開Koospark築夢 帶動青銀街舞潮

Koospark推廣街舞做公益，常全台趴趴走。（業者提供）

2024/08/02 05:30

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄在地青創店家Koospark舞蹈工作室熱心公益，酷夏深入偏鄉教舞，讓弱勢孩童暑假不留白，也到外縣市社區帶銀髮長輩跳舞動起來，為推廣街舞文化全台趴趴走做公益，近期獲高市青年局青創補助，讓舞蹈的熱力延續下去。

青年局介紹Koospark舞蹈工作室由張哲萌、沈育泰、周澤豪等三位志同道合年輕人共同創立，平均舞齡十五年以上，身經百戰、也是國內外街舞大賽常勝軍，熱力舞動身影從法國遍及新加坡。

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張哲萌表示，兩年前開設工作室取名「Koospark」，希望將很酷的人集合一起激盪火花，連前台人員也有舞蹈底子，熟稔課程規畫、排舞練習，帶領入門新手迅速融入街舞世界。

創業初期一度陷入經營困難，但三人沒放棄，後爭取到青創補助，提供租金、生財用具及行銷方案補貼，讓街舞夢想基地得以繼續築夢。

如今Koospark擁有忠實客群，不但有學生成為新生代師資，每年還在高雄舉辦街舞Battle賽事「鎖」；工作室為回饋社會，常到外縣市帶長輩跳舞動起來，或深入偏鄉帶街舞營隊，讓孩童感受街舞魅力。

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