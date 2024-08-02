《高雄》氣爆10年慰問家屬 邁：我們沒有忘記

氣爆10年與罹難者家屬及重傷者相聚，市長陳其邁獻花致意，強調我們沒有忘記。（市府提供）

2024/08/02 05:30

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長陳其邁前夜與氣爆罹難者家屬及重傷者，在八一氣爆紀念公園相聚，他提到氣爆雖經過十年，但每一年的這一夜，都會以一束鮮花、一盞燭光代表一點心意，強調「我們沒有忘記、我們記取教訓」。

陳其邁表示，上週的高雄，乘載超越過往颱風所攜帶雨量，面對風雨無情肆虐，大家仍同心以對，集結力量，團結復原。

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而十年前八一氣爆那一夜，是所有高雄人永遠記得的夜晚，當時一聲又一聲巨響、一個又一個噴出的水溝蓋、一台又一台緊急停駛的車輛，是這座城市的居民，無論經過多久的歲月，都會不時在腦海中驚現的場景。

陳其邁說，市府成立「管線安全辦公室（OPS）」，三六五天、廿四小時執勤、監控管線運作狀況，建立跨局處與企業單位即時通報系統。

近幾年更結合AI科技，推動「智慧石化」管理機制，建立「3D管線路徑數據圖資系統」強化偵測、應變與決策的效率。

最重要的，市府逐步推動石化產業與石化管線遷移及減少，預計可減少工業管線長度一一一公里，管線行經之里減少八十二個。

感謝廿四小時運作的「管線安全辦公室」同仁、全體警消、醫護夥伴，每一位為城市安全與健康，堅守崗位的夥伴，縱遇挫折與傷痕，耐心照看、堅定爬起，是屬於高雄的精神。

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