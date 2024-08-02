為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

《高雄》氣爆10年慰問家屬 邁：我們沒有忘記

氣爆10年與罹難者家屬及重傷者相聚，市長陳其邁獻花致意，強調我們沒有忘記。（市府提供）

氣爆10年與罹難者家屬及重傷者相聚，市長陳其邁獻花致意，強調我們沒有忘記。（市府提供）

2024/08/02 05:30

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長陳其邁前夜與氣爆罹難者家屬及重傷者，在八一氣爆紀念公園相聚，他提到氣爆雖經過十年，但每一年的這一夜，都會以一束鮮花、一盞燭光代表一點心意，強調「我們沒有忘記、我們記取教訓」。

陳其邁表示，上週的高雄，乘載超越過往颱風所攜帶雨量，面對風雨無情肆虐，大家仍同心以對，集結力量，團結復原。

而十年前八一氣爆那一夜，是所有高雄人永遠記得的夜晚，當時一聲又一聲巨響、一個又一個噴出的水溝蓋、一台又一台緊急停駛的車輛，是這座城市的居民，無論經過多久的歲月，都會不時在腦海中驚現的場景。

陳其邁說，市府成立「管線安全辦公室（OPS）」，三六五天、廿四小時執勤、監控管線運作狀況，建立跨局處與企業單位即時通報系統。

近幾年更結合AI科技，推動「智慧石化」管理機制，建立「3D管線路徑數據圖資系統」強化偵測、應變與決策的效率。

最重要的，市府逐步推動石化產業與石化管線遷移及減少，預計可減少工業管線長度一一一公里，管線行經之里減少八十二個。

感謝廿四小時運作的「管線安全辦公室」同仁、全體警消、醫護夥伴，每一位為城市安全與健康，堅守崗位的夥伴，縱遇挫折與傷痕，耐心照看、堅定爬起，是屬於高雄的精神。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

生活今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播