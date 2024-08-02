《高雄》復康巴士「安心通關」 新增高醫岡山醫院

高雄復康巴士「醫療安心通關」共與9家醫院合作，新納入高醫岡山醫院接送病患，民眾就醫可減少就診時間30分鐘。（記者黃良傑攝）

2024/08/02 05:30

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市復康巴士原本服務八家醫療院所，即日起再與高雄醫學大學附設高醫岡山醫院（以下簡稱高醫岡山）合作，推出「醫療安心通關服務」，透過復康巴士訂車系統與院方門診系統合作，讓醫護人員能預先準備醫療服務，縮短搭乘復康巴士就醫民眾看診時間，提供更有效率的就醫與運輸服務。

結合門診系統 縮短就醫等待時間

高雄市老年人口數截至今年六月底，已達五十三萬三五三三人，佔比十九．五一％。交通局有感於搭乘復康巴士民眾因行動不便，乘車、就醫所需時間是一般人數倍以上，且若有交通移動的變動，將造成很大的困擾，因而與復康巴士、醫療院所自二○二○年起整合推出「醫療安心通關服務」，除原本合作的八家醫療院所外，即日起增加高醫岡山醫院。

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「醫療安心通關服務」目前共有九家醫療院所加入，分別為高雄醫學大學附設中和紀念醫院、義大醫院、阮綜合醫院、高雄市立大同醫院、高雄市立民生醫院、高雄市立小港醫院、高雄市立旗津醫院、高雄市立聯合醫院及高雄醫學大學附設高醫岡山醫院等，透過這項服務將可大幅縮短復康巴士乘客就醫等待時間，也可提高復康巴士服務周轉率。

提高巴士周轉率 就診量增25％

交通局長張淑娟說，去年復康巴士共服務廿八萬七三七○趟次，較前年年廿六萬七七一七趟次，增加一萬九六五三趟次，透過復康巴士訂車系統與院方門診系統的資訊整合，院方可提前掌握民眾搭乘復康巴士預計抵達與離開醫院時間，由醫護人員安排優先就醫，減少民眾因看診時間延宕來不及搭乘復康巴士情形。

經導入快速通關服務後，民眾搭乘復康巴士就診量增加廿五％，就醫減少就診時間卅分鐘，對醫院、民眾及復康巴士的營運都有很大的幫助。

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