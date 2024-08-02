《高雄》「好市遶境」10遊程 見證高雄百年變遷

高雄市府為慶賀設市百年推出「百年好市」系列活動，首波推出「好市遶境！限定高雄探秘」。（文化局提供）

2024/08/02 05:30

藉由工業、鐵道、海洋與歷史4主題 深度了解城市發展軌跡

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄市升格滿百年，高市府推出「百年好市」系列活動，首波以「好市遶境！限定高雄探秘」起跑，以工業、鐵道、海洋與歷史四個主題，精選十條路線邀民 眾走入這座城市的心臟，感受工業的脈動與歷史的沉澱，見證高雄的變遷與成長。

請繼續往下閱讀...

「百年好市」系列活動首部曲

市長陳其邁表示，高雄市是座年輕的城市，從港口小漁村到矗立台灣南部最大城，鐵路、港口、工業造就了高雄百年發展。兩年前「文博遶境」的策劃受到巨大回響，讓隱藏在城市各角落秘境透過遶境遊程，讓大家可以更了解這座城市。

陳其邁指出，無論是搭上百萬遊艇潛入鮮少人認識的遊艇製造工廠，深入了解高雄作為航運樞紐的堅強製造實力，或是前進從未對外的螺絲工廠，一探高雄獨步全球的螺絲製造工業，還有與所有人生活息息相關的水道系統、自來水再生與煉油工業等，都可探索高雄百年城市工業的過往，深度了解這座城市過去狂飆發展的軌跡。

企劃達人帶路感受工業的脈動

文化局長王文翠說，此次的「好市遶境」除了以工業、鐵道、港口的特別企劃，文化歷史為主的路線也非常豐富精彩，另外高雄有兩個國定遺址，代表著高雄這片土地千年前山與海人們生活的痕跡，萬山岩雕群考古遺址雖位於深山處，不是一般大眾可踏足，將以茂林萬山原民部落與勇士精神作為企劃，獵人體驗、原民特色餐宴、石板拓印等體驗，了解千年圖騰的秘密。

除了首發十條遊程外，更有高雄達人帶路特別企劃，感受工業的脈動與歷史的沉澱，見證高雄的變遷與成長，讓這座百年好市繼續在未來綻放著自己獨特的光彩。

更多活動詳情可關注百年好市官網 https：//kaohsiung100.tw/ 與「文化高雄—高雄市政府文化局粉專」https：//www.facebook.com/khcculture。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法